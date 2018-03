Sony Ericsson HCB-120 Datenblatt

© Archiv Testbericht Sony Ericsson HCB-120

Die Installation des Halbschweden gestaltete sich unproblematisch, in wenigen Augenblicken war das Gerät an die Sonnenblende geheftet. Die Kopplung mit dem Handy erfolgte in absoluter Rekordzeit, allerdings ist das bei einem Testhandy aus dem selben Hause auch zu erwarten gewesen. Ein Quercheck mit dem Nokia 6233 zeigte jedoch, dass das auch mit dem finnischen Megaseller-Handy auch kein Problem ist. Der integrierte Akku wird wahlweise via Autolader oder Steckdose geladen, die beide auch im Lieferumfang enthalten sind. Die Bedienung erfolgt über vier leider unbeleuchtete Tasten auf der Oberseite des Gerätes.

Auf dem Display werden Anrufername und Akkustatus angezeigt. Gekoppelt werden können sechs Handys, der Übersicht halber kann jedem Mobiltetefon eine eigene Displayfarbe zugeordnet werden. In Sachen Klangqualität und Sprachverständlichkeit schnitt die HCB-120 mittelmäßig ab, vor allem bei zügiger Autobahnfahrt und auf der Landstraße ist sie einfach etwas zu leise. Was ansonsten aus der kleinen Box kommt, ist ordentlich. Ein schickes Gerät mit kleinen Defiziten wie der zu geringen Lautstärke bei höherem Tempo.

Anzeige

Sony Ericsson HCB-120

Hersteller Sony Ericsson Preis 109.00 € Wertung 340.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Sony Ericsson HCB-700 77,8% Guter klang, tolles Design und eine einfache Bedienung: Das schicke Bluetooth-Kit für 199 Euro ist ein echter Hingucker.

Testbericht Sony Ericsson HCB-108 70,6% Die Sony Ericsson HCB-108 bietet für nur 59 Euro eine recht gute Klangqualität. Außerdem lässt sie sich an die… Testbericht Parrot Minikit Plus im Test 80,8% Das Parrot Minikit Plus bietet überzeugende Sprachsteuerung zum günstigen Preis. Das zeigt unser Test.

Testbericht Supertooth HD-L im Test 72,4% Die 75 Euro teure Supertooth HD-L gibt sich dank sprachgeführtem Menü redefreudig. Wir haben das Bluetooth-Car-Kit… Testbericht Bury CC 9068 App im Test 86,4% Die Bury CC 9068 App ist die erste Freisprechanlage, die über eine eigene App das Smartphone-Display zur Steuerung…