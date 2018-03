Sony Ericsson K320i Datenblatt

© Archiv Sony Ericsson K320i

Verarbeitung ist durchweg gut Menüs sehr übersichtlich + logisch

Menüs sehr übersichtlich + logisch Datenkabel samt PC-Software Contra beim Bedienen leichte Knarzgeräusche Fazit Connect-Urteil: 392 von 500 Punkten, gut 0,0%

Ein besonders interessantes Exemplar ist das K320i für 99 Euro. Die Verarbeitung ist durchweg gut, wenn auch beim Bedienen leichte Knarzgeräusche zu hören sind. Das STN-Display ist zudem sehr blickwinkelabhängig und belegt im direkten Vergleich mit den beiden Mitbewerbern den letzten Platz in dieser Kategorie. Ebenfalls nicht frei von Kritik ist die Tastatur. Dies liegt aber weniger an den gut erreichbaren Drückern, die zudem gute Druckpunkte bieten, sondern an der weißlich hellgelben Beleuchtung der Tasten. In Verbindung mit dem silbernen Anstrich der Drücker lässt sich die Beschriftung tagsüber nicht mehr erkennen. Ansonsten gibt es an der Bedienung nichts auszusetzen. Die Menüs präsentieren sich sehr übersichtlich und sind logisch aufgebaut. Zudem helfen eindeutige Icons bei der Funktionssuche.

Lob verdient sich das K320i darüber hinaus auch bei der Ausstattung. So hat das Candybar-Modell speziell in puncto Connectivity einiges zu bieten. Das Triband-Handy kommt nicht nur mit einer Infrarot-Schnittstelle und Bluetooth, sondern bringt auch gleich ein Datenkabel samt PC-Software für den Abgleich mit Outlook mit - in dieser Preisklasse eine Seltenheit. Gleiches gilt für den integrierten Mediaplayer, dank dem das K320i Musik und Videos wiedergeben kann. Das große Handicap dabei ist aber der auf 14,5 MB begrenzte Speicher, denn einen Wechselspeicherslot hat das Sony Ericsson nicht zu bieten - da wäre die VGA-Kamera das bessere Einsparpotenzial gewesen. Sehr nützlich sind der E-Mail-Client, die Situationsprofile und der gute Kalender mit Erinnerungs- und Terminsuchfunktion. Als praktisches Feature im Alltag entpuppt sich auch das Schnellmenü, das mit einer eigenen Taste an der Geräteseite gestartet wird und vom User konfiguriert werden kann.

Seinen Vorsprung auf den direkten Verfolger Nokia 2600 Classic baute das K320i im Labor noch weiter aus. Speziell die guten Ergebnisse bei der Sende- und Empfangsqualität sowie die gut verständliche Akustik konnten überzeugen. Doch auch bei der Ausdauer ließ das Sony Ericsson nichts anbrennen: Mit 15 Tagen Standby und einer Gesprächszeit im E-Netz von bis zu sieben Stunden ist das K320i bestens gerüstet.

Sony Ericsson K320i

Hersteller Sony Ericsson Preis 99.00 € Wertung 392.0 Punkte Testverfahren 0.9

