Sony Ericsson K510i

Sony Ericsson nutzt für sein Alltags-Handy K510i vorhandene Technologie und übernimmt viele Tugenden des Erfolgsmodells K750i - wenn auch mit abgespeckten Features und leicht geändertem Design. Doch vom hohen Grad der Verwandtschaft mit der Spitze im Handymarkt profitiert das Basic-Phone ungemein.

Menü und Verarbeitung sind top

So bestätigt das K510i die Serie hoher Noten, die Sony Ericsson im Bereich Handhabung und Verarbeitung eingeheimst hat. Das von zahlreichen Walkman- und K-Serie-Modellen bekannte Menü führt sogar Handy-Neulinge und Wenignutzer sinnvoll, komfortabel und schnell zur gewünschten Funktion. Auch die Fertigungsqualität lässt kaum Wünsche offen - obwohl das Gerät deutlich günstiger ist als manches knirschende und wackelnde Topmodell. Mit 84 Gramm Gewicht und 17 Millimetern Tiefe ist es zudem nicht nur leicht und flach, sondern auch ein hand- und hosentaschentauglicher Begleiter. Das TFT-Display liegt mit einer Auflösung von 128 x 160 Pixeln zwaram unteren Ende der Leistungsskala, doch erhöhen ein guter Kontrast und die starke Beleuchtung die Lesbarkeit ungemein. Das Gleiche lässt sich von den grün beleuchteten Tasten behaupten, die zwar nicht zu den größten ihrer Zunft zählen, aber weit genug auseinander liegen, um gut bedienbar zu sein. Von einem knackig definierten Druckpunkt kann man allerdings nicht sprechen - hier besteht Verbesserungsbedarf.

Fast komplette Ausstattung

Was erwarten Kunden, die einfach nur telefonieren wollen? Zumindest ein gutes Telefonbuch und einen brauchbaren Kalender für gelegentliche Termine. Hier kann das K510i mit seinem Erbe punkten: Es bringt beinahe die Top-Ausstattung seiner deutlich teureren Verwandschaft mit. Neben IrDA- und Bluetooth-Schnittstelle ist sogar ein MP3-Player mit an Bord, und die eingebaute Kamera liefert mit 1,3 Megapixeln brauchbare Fotos - praktisch, wenn man schnell etwas festhalten will, etwa zu Beweiszwecken. Im connect-eigenen Messlabor zeigte das K510i kaum Schwächen - wenn man von leichten Sende- und Empfangsproblemen einmal absieht. Bei der Akustik-Messung überzeugte der Frischling und auch der Ausdauertest ergab Erfreuliches: Über zwölfeinhalb Tage Standby in D- und E-Netzen sowie Gesprächszeiten von fünf (D-Netz) beziehungsweise mehr als sechs Stunden (E-Netz) sind ordentlich.

Sony Ericsson K510i

Hersteller Sony Ericsson Preis 129.00 € Wertung 390.0 Punkte Testverfahren 0.9

