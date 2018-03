Sony Ericsson K610i Datenblatt

© Archiv Sony Ericsson K610i

Zugegeben, es gibt Handys mit mehr Foto-Auflösung. Doch das K610i bietet mit seiner 1,9-Megapixel-Kamera ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Um außerdem auch noch UMTS integrieren zu können, hat Sony Ericsson allerdings andere Ausstattungsmerkmale gestrichen.

Joystick go home!

© Archiv Der Joystick wurde ersetzt durch Fünf-Wege-Tasten

Optisch ist das K610i eng mit dem K750i verwandt, aber einige Millimeter länger und deutlich dünner als der ältere Bruder. Letzteres mag auf den ersten Blick als Vorteil gelten, wird aber durch den Verzicht auf die schützende Kamera-Abdeckung erkauft, was Linsenputzen nach sich zieht. Dafür liegt das K610i mit 92 Gramm leicht in der Hand, auch an der Verarbeitung gibt's nichts zu beanstanden. Wichtigste Neuerung: Bei der Navigation hat Sony Ericsson ein Einsehen mit der geplagten Kundschaft. Denn so ein Mini-Joystick wie am K750i verlangt nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern entwickelt nach einiger Zeit häufig ein Eigenleben und wird bockig. Die Fünf-Wege-Tasten des K610i dagegen führen bequem und zuverlässig durchs schnell reagierende Menü. Das stellt alle, die sich schon mal mit einem Sony- Ericsson-Handy angefreundet haben, vor keinerlei Probleme. Aber auch Neulinge finden sich schnell zurecht. Deutlichster Unterschied zu den Konzepten der Konkurrenz: die Menü-Darstellung mit Registern. Dabei zeigen sich die Vorteile gerade in den tieferen Regionen: Beim K610i ist etwa das oft überfrachtete Einstellungsmenü sehr übersichtlich.

Sony Ericsson K610i

