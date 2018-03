Sony Ericsson Live mit Walkman im Test Datenblatt Wertung

© connect Sony Ericsson Live mit Walkman

Jetzt kaufen Pro gut strukturierter, vielseitiger Musikplayer Contra geringe Auflösung 56,6%

Anzeige

© connect Der Sony-Ericsson-eigene Player gefällt mit Coveranzeige und integrierten Facebook-Funktionen

It's all about music - beim Sony Ericsson Live mit Walkman ist der Name Programm: Die erste Geige spielt hier der Musicplayer - begleitet von praktischen Zusatzfunktionen etwa zum Teilen und Kommentieren von Musikstücken in der Welt sozialer Netzwerke. Nach einer ganzen Reihe einfacher Walkman-Handys ist das Live nun das erste (und letzte?) Walkman-Smartphone des mittlerweile aufgekündigten Joint Ventures zwischen Sony und Ericsson. Künftig will Sony allein weitermachen.

Die Walkman-Qualitäten jedenfalls überzeugen auf Anhieb: Zum einen ist das Smartphone kompakt und passt bequem in jede Hosentasche, zum anderen ist der verbaute Lautsprecher vergleichsweise kräftig und klingt dank Sonys X-Loud-Technologie auch sehr ordentlich. Dennoch empfiehlt es sich, Musik über Kopfhörer zu genießen, auch aus Rücksicht auf Mitmenschen. Die mitgelieferten Lauscher sind okay, dank der an der Gehäusestirn platzierten 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse lassen sich aber auch hochwertigere Modelle einstöpseln. Bei unseren Audio-Messungen zeigte der Ausgang einen ausgewogenen Frequenzverlauf - sehr gute Bedingungen also für High-End-Kopfhörer.

Musicplayer mit "unendlich" viel Mehrwert

© connect Bis zu vier Shortcuts lassen sich in jeder Ecke platzieren. Das schafft Platz und Übersicht auf dem Screen.

Für den direkten Zugriff auf den Musicplayer ist neben der Klinkenbuchse eine spezielle Walkman-Taste eingebaut, sie startet und beendet den Player auf Knopfdruck. Separate Hardwaredrücker, um die Wiedergabe zu steuern oder zwischen den Tracks zu switchen, sind allerdings keine vorgesehen, das gelingt nur über die eingeblendeten Softkeys. Beim Musicplayer handelt es sich nicht etwa um die Android-Standard-ware, sondern um eine Sony-Ericsson-Anwendung. Diese bietet neben der Erstellung von Playlisten, Zufallswiedergabe, vordefinierten Equalizer-Einstellungen und Albencover besonders durch den "Infinity"-Button echten Mehrwert. Drückt man auf das Symbol mit der liegenden Acht, klappt ein Untermenü auf und bietet über Wikipedia, Youtube oder Google weitere Infos zu Titel und Interpreten.

Bildergalerie Galerie Android-Smartphone Sony Ericsson Live: Android trifft Walkman

Für Musikfans und Gelegenheits-Surfer

Wer auf Facebook unterwegs ist und sich Freunden mitteilen möchte, kann auf Knopfdruck aus dem Player heraus den aktuell gespielten Track auf seine Pinnwand posten. Umgekehrt filtert ein auf dem Startbildschirm platzierbares Widget sämtliche Musik- und Video-Posts von Freunden heraus. Zwei Online-Stores zum Kaufen von Musik und Videos, ein UKW-Radio und der Musikerkennungsdienst Track ID runden die musikalischen Qualitäten des Live mit Walkman ab.

© connect

Damit Smartphone-Bedienung und Organisation der Startscreens übersichtlich gelingen, ist die Timescape-Benutzeroberfläche auf den kompakten 3,2-Zoll-Bildschirm angepasst. Dessen Auflösung ist zwar nicht ganz so fein, der Displaygröße aber durchaus angemessen. Und so werden auch Webseiten ordentlich und dank Flash-Unterstützung vollständig dargestellt; für kürzere Ausflüge ins World Wide Web ist das Live startklar. Positiv fällt auch die flotte Performance auf: Webseiten laden zackig, Apps starten zügig. Somit spricht das Live in erster Linie Musikliebhaber an, die sich gerne auf Facebook mitteilen und ein kompaktes Mobiltelefon suchen, mit dem sie auch mal im Web surfen können.Weitere Informationen: Sony/Sony Ericsson - Alle Smartphones-Test im Überblick Alle Handy/Smartphone Tests

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Sony Ericsson Xperia Ray im Test Exakt 100 Gramm bringt das Xperia Ray von Sony Ericsson auf die Waage. Ein vollwertiges Android 2.3.3 ist im leichten Gehäuse mit drin. Wir haben das…

Smartphones Sony Ericsson Xperia Arc S im Test 59,6% Flotter Prozessor, kontrastreicher Bildschirm, 3-D-Panorama-Aufnahme und eine schlanke Linie: Die Neuauflage des Xperia… Testbericht Sony Ericsson Xperia Mini 56,8% Niemand betreibt die Miniaturisierung von Smartphones so konsequent wie Sony Ericsson - auch beim Preis. Das Xperia Mini…

Testbericht Sony Ericsson Xperia Pro im Test 59,4% Es ist das beste Sony-Ericsson-Smartphone, das wir bisher in der Redaktion hatten: Das Xperia Pro bietet eine tolle… Testbericht Sony Ericsson Xperia Active im Test 53,8% Wer ein robustes Telefon sucht, das optisch keine Langeweile verbreitet, ist beim Xperia Active an der richtigen…