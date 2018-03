Sony Ericsson W300i Datenblatt

Die Walkman-Variante des baugleichen Z530i schneidet in allen Disziplinen gut ab. Egal, ob Ausdauer, Sende- und Empfangsqualität oder Ausstattung: Das W300i macht in all diesen wichtigen Teilgebieten eine gute Figur. Obendrein zeigt sich Sony Ericsson spendabel und gibt auch einem so günstigen Gerät eine gute Grundausstattung samt Quadband-Unterstützung und Outlook-Synchronisation mit. Das W300i hat also einiges unter der Haube, wobei selbige etwas zu verspielt wirkt. So wäre für größere Drücker ausreichend Platz gewesen, Walkman- und Einschalttaste sind schlicht zu klein geraten und beim Display hätte Sony Ericsson auch großzügiger sein können. Zudem reagiert der 24 Millimeter dicke Brummer schon auf leichten Druck mit unwilligem Knarzen.

Die Musik-Funktionen entsprechen dafür denen der großen Walkman-Brüder und sind komfortabel zu bedienen. Die Musiktaste links unter der Tastatur ruft beim W300i von jedem Punkt im Menü aus den Player auf, über die Abspieltaste an der Seite lässt sich die Mucke auch bei geschlossenem Gerät jederzeit anhalten und starten. Mit Infrarot, Bluetooth und beiliegendem USB-Datenkabel findet das W300i leicht Anschluss an den PC, wobei der Rechner das an die Leine gelegte Telefon problemlos erkennt. Die mitgelieferte Speicherkarte (256 MB) und der Geräte-Speicher (gut 20 MB) werden dabei als getrennte Laufwerke angezeigt und können bequem per Drag and drop befüllt werden. Der Klang überzeugt, das bequem sitzende In-Ear-Headset lässt sich dank Adapter durch jeden Hifi-tauglichen Kopfhörer mit 3,5-Millimeter-Klinke ersetzen. Damit kann das W300i in den connect-Charts vorne mitspielen.

