Sony Ericsson W350i

Aber hallo, da haben die Sony-Ericsson-Designer ja ein wirklich schmuckes Musikhandy aus dem Hut gezaubert. Das W350i sieht nicht nur wertig aus und liegt gut in der Hand, es weiß auch mit seiner leichten und schlanken Statur zu gefallen. Als besonderes Gimmick besitzt das W350i eine Klappe, die die Zifferntastatur verbirgt. Sie ist allerdings etwas dünn geraten und wirkt daher recht labil. Auf ihrer Außenseite befinden sich fünf Tasten für den integrierten Musicplayer, der automatisch das etwas grob auflösende Display füllt, sobald die Klappe geschlossen ist. Während sämtliche Tasten gut zu bedienen sind, sorgt die schummrige Beleuchtung der Drücker für Punktabzug. Ansonsten ist aber nur wenig an der Bedienung und der typischen, leicht verständlichen Sony-Ericsson-Menüführung auszusetzen.

Von Kopf bis Fuß auf Musik getrimmt

Wie schon die erste Kontaktaufnahme mit dem W350i vermuten lässt, ist hier Musik Trumpf. Neben dem UKW-Radio hat das W350i auch TrackID an Bord, mit dem sich unbekannte Titel per zugeschickter SMS ermitteln lassen. Der Musicplayer selbst besitzt eine Coveranzeige und nimmt dank Adapter auch Fremdkopfhörer an die Leine. Das mitgelieferte Stereo- Exemplar kann mit seinem recht fülligen Sound punkten, der Tragekomfort ist dagegen weniger gut. Die restliche Ausstattung kann sich mit EDGE, Bluetooth inklusive Stereo-Audio-Profil, Situationsprofilen und mitgelieferter 512-MB-Speicherkarte aber durchaus sehen lassen. Lediglich eine Video- Funk tion der integrierten 1,3- Megapixel-Kamera fehlt. Im Labor konnte vor allem die Gesprächszeit mit knapp sieben Stunden im E-Netz überzeugen. Auch die Betriebszeit mit eingeschaltetem Display liegt mit über neun Stunden auf einem hohen Niveau. Die Ausdauer geht mit elf Tagen noch in Ordnung, während die etwas schwache Performance bei der Sendeund Empfangsqualität und der Akustik bessser sein könnte.

