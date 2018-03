Sony Ericsson W550i Datenblatt

Ein Traumstart: Gleich bei Markteinführung im November 2005 lässt das W550i die komplette Konkurrenz hinter sich und landet auf Platz eins der connect-Bestenliste. Dabei weist das Musik-Handy ausgerechnet in seiner angestammten Disziplin einen echten Makel auf: Wer sich für das W550i entscheidet, muss mit rund 250 Megabyte Speicher auskommen. Der reicht immerhin für etwa vier Stunden Musik in guter MP3-Qualität, lässt sich aber nicht erweitern.

Komfortabler Musik-Player

© Rainer Heidrich Der Musicplayer strahlt in ganz spezieller Walkman-Farbe.

Der Audio-Player, der sich bequem über das mitgelieferte Datenkabel vom PC aus füttern lässt, ist dafür top: Er sortiert die Musiksammlung nach Interpret, Name des Titels oder nach selbst erstellten Listen. So behält man jederzeit den Überblick in der - dank Platzmangel - recht übersichtlichen Sammlung. Zudem legt Sony-Ericsson bei seinen Walkman-Handys viel Wert darauf, dass die Musik schnell ans Ohr kommt. Also trägt auch das W550i neben der Walkman-Taste, die den Player aufruft, eine Playtaste links am Gehäuse. Damit lässt sich jederzeit die Musik starten - wahlweise das zuletzt gehörte Stück oder das aktuelle Radio-Programm. Denn auch ein UKW-Empfänger mit RDS-Funktion gehört zur Ausstattung. Dessen Klang war im Test zwar nicht überragend, erwies sich aber als recht unempfindlich gegenüber atmosphärischen Störungen. Als Antenne dient das Headset, das aus zwei Teilen besteht: Das erste Kabelstück inklusive Mikrofon für den Freisprecheinsatz endet in einer 3,5-mm-Klinkenbuchse, an die sich auch andere Headsets anschließen lassen. Wobei die mitgelieferten Ohrhörer nicht von schlechten Eltern sind: Sie wiegen fast nichts, sitzen bequem und liefern einen ausgewogenen Klang mit ordentlichen Bässen. Dass Reibungen des Kabels an der Kleidung mitunter auf die Ohrhörer übertragen werden, ist allerdings weniger schön.

