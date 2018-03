Sony Ericsson W700i Datenblatt

© Archiv Sony Ericsson W700i

© Rainer Heidrich Dezente Optik: das W700i kommt in Titanium-Gold daher

Anzeige

In Sachen Design setzt das W700i keine besonderen Akzente. Die Form ist die gleiche wie beim ersten Walkman-Handy W800i, nur die Farbe hat sich geändert: Statt in poppigem Weiß-Orange kommt das W700i in dezentem Titanium-Gold daher. Während Äußerlichkeiten Geschmackssache sind, gibt's an einer Tatsache nichts zu deuteln: Das W700i bietet weniger Ausstattung. Statt einem Memorystick mit 512 MB bringt es lediglich 256 MB mit. Und auch der Autofokus der Kamera ist dem Rotstift zum Opfer gefallen. Dafür wandert der Nachfolger günstiger über den Ladentisch.

Stand-alone-MP3-Player

© Peter Fenyvesi Easy playing: die Walkman-Software lässt sich einfach bedienen

Seinen Job als mobile Jukebox erfüllt das Triband-Handy zuverlässig: Starten lässt sich der Player ruckzuck mit der orangenen W-Taste. Die Sound-Software überzeugt mit übersichtlichem Menü, der kleine Joystick unter dem Display reagiert genau und bringt einen schnell zu den gewünschten Funktionen. Praktisch: Mit einer separaten Taste am Gehäuserand lassen sich Lautstärke und Wiedergabe der Musik regeln. So kann man den MP3-Player auch unabhängig vom Telefon bedienen - zumal sich der Funkpart abschalten lässt, um der Lieblingsmusik im Flugzeug zu lauschen. Wie beim W800i liegt ein ordentliches Stereo-Headset bei, das sich dank Klinkenbuchse aber auch durch eigene Kopfhörer ersetzen lässt. Und wer keine Lust auf die immer gleichen Konserven hat, wirft einfach das UKW-Radio an.

2-Megapixel-Kamera

Mit der musikalischen Ader sind die kreativen Talente des Sony Ericsson aber noch nicht erschöpft: Die Rückseite ziert wie beim W800i eine 2-Megapixel-Kamera, die sich per Schieberegler von der schützenden Abdeckung befreien und damit aktivieren lässt. Zum Knipsen hält man das Handy im Querformat. Der Spiegel unter der Linse gibt vor Selbstporträts Rückmeldung über den Sitz der Frisur und das Fotolicht leuchtet schummrige Szenerien einigermaßen aus. Den Autofokus, der die Linse automatisch aufs anvisierte Motiv scharf stellt, haben die Controller aber gestrichen.

© Archiv Ausbaufähig: 256 MB für Fotos und Musik bietet der Memorystick

Selbsterklärende Bedienung

Die Handhabung klappt bestens: Die Tastatur ist leicht bedienbar und bietet einen deutlicheren Druckpunkt als beim Vorgänger W800i. Die Menüführung ist übersichtlich und leicht zu durchschauen, insbesondere SMS-Tippen klappt dank vorbildlicher T9-Vorschlagslisten kinderleicht. Auch der funktionstüchtige Organizer, mit dem man Termine und Adressen mit Outlook abgleichen kann, überzeugt auf ganzer Linie. Für Datenkommunikation stehen Bluetooth, Infrarot sowie ein USB-Kabel bereit. Kleiner Kritikpunkt: Das Gehäuse knarzt bei Druck auf den Akkudeckel und wirkt deshalb nicht so hochwertig wie beim W800i.

Der Lohn guter Laborwerte

Dafür überraschte das W700i im Labor mit deutlich besseren Sende- und Emfangsqualitäten als der Vorgänger: Mit elf Punkten Vorsprung holt es beim Empfang statt "ausreichend" ein "gut". Die Ausdauer verdient nach wie vor das Prädikat "sehr gut", einzig die Akustik ist nur Durchschnitt. Mit diesem technischen Rüstzeug setzt das W700i zum weiten Sprung an und landet in der Bestenliste unter den Besten.

Sony Ericsson W700i

Hersteller Sony Ericsson Preis 259.00 € Wertung 398.0 Punkte Testverfahren 0.9

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Sony Ericsson Elm Mit einer ordentlichen Kamera, nahezu lückenloser Ausstattung und anständiger Laborperformance ist das Elm in dieser Preisklasse nahezu konkurrenzlos.

Testbericht Sony Ericsson Hazel Das Sony Ericsson Hazel gefällt mit seinem großen Display, guter Facebook-Anbindung und einfacher Bedienung. Die Tastatur könnte aber besser sein. Testbericht Sony Ericsson Zylo Mit einem Musik-Wohlfühl-Paket, soliden Messwerten und angedeuteten Allround-Talenten ist das Zylo ein willkommener Alltagsbegleiter.

Testbericht Sony Ericsson Yendo Kompaktes Gehäuse und ein Touchscreen statt Tasten: Das Yendo fällt durchs Raster und macht als Telefon dennoch eine ordentliche Figur. Testbericht Sony Ericsson Yendo im Test Kompaktes Gehäuse und ein Touchscreen statt Tasten: Das Yendo fällt durchs Raster und macht als Telefon dennoch eine ordentliche Figur.