Testbericht

Sony Ericsson W705

So kann man sich täuschen: Optisch gehört das Sony Ericsson W705 für mittlerweile 159 Euro eher in die Kategorie unscheinbar, doch bei näherer Betrachtung hat es der UMTS-Slider faustdick hinter den Ohren - denn Materialqualität und Verarbeitung gehören in die Oberklasse: