Sony Ericsson W810i

Das 810i schließt an die Reihe mächtig ausgestatteter Walkman-Handys von Sony Ericsson nahtlos an. Es bietet neben Musicplayer und UKW-Radio eine 2-Megapixel-Kamera samt Autofokus, die sehr gute Fotos liefert. Die Anbindung an den PC klappt vorbildlich und die grundlegenden Telefonfunktionen lassen kaum Wünsche offen. Zudem steckt die umfangreiche Ausstattung nach wie vor in einem hosentaschenkompatiblen Gehäuse, nur das poppige Weißorange hat der Hersteller durch mattes Schwarz ersetzt.

Abschied vom Joystick

Ohnehin wurde die Hülle generalüberholt: So fallen die Softkeys kleiner aus als etwa beim W800i und die Abdeckung über der Kamera fehlt. Das ist zwar eher Rück- als Fortschritt, doch unterm Strich überwiegen die Verbesserungen. Eine Fünf-Wege-Navigation ersetzt den hakeligen Joystick, die Zifferntasten sind etwas geschrumpft, dafür aber deutlicher voneinander abgesetzt. Beides vereinfacht die Handhabung spürbar. Und vom Knarzen, das die Tester vom K750i kennen, ist beim W700i nichts mehr zu hören. Einziger Schwachpunkt: Der Akkudeckel lässt sich etwas zu leicht öffnen. Dafür fällt das Display bei unveränderter Auflösung einen Tick größer und heller aus.

Hohe Klangqualität

In Sachen Sound setzt der Hersteller auf Bewährtes - aus gutem Grund, denn was die Walkman-Modelle von Sony Ericsson zu den aktuell besten Musik-Handys macht, ist nicht zuletzt die durchdachte Bedienung vom Konvertieren der eigenen CD-Sammlung bis zum Erstellen von Playlisten auf dem Handy; die beiliegende Software funktioniert kinderleicht und auch ein Datenkabel liegt im Karton. Die Play-Taste links am Handy startet oder stoppt jederzeit Musicplayer oder Radio, rechts am Gehäuse wird die Lautstärke angepasst und die Walkman-Taste auf der Front blendet mit einem Klick den Player ein oder aus. Das Radio arbeitet störungsfrei, zeigt dank RDS-Unterstützung den Sendernamen und sucht sich bei Bedarf eine bessere Frequenz. Neben der einfachen Handhabung und dem guten Lieferumfang samt 512-MB-Speicherkarte und gut klingendem, bequem sitzendem In-Ear-Headset überzeugt vor allem der Sound des W810i: Der lineare Frequenzgang bestätigt den ausgewogenen Klangeindruck von den strammen Bässen bis zu den weiträumigen Höhen.

