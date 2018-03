Sony Ericsson W910i Datenblatt

Zwar sind auch hier die Drücker nicht optimal groß, das vergleichsweise große Gehäuse im Slider-Format und ein sehr großes Display sorgen dennoch für guten Komfort bei der Handhabung.

Lediglich wer einen klaren Druckpunkt braucht, um Vertrauen in die Tastatur zu fassen, sollte die Finger vom W910i lassen. Die Tasten des Handys reagieren zuverlässig selbst bei geringem Kraftaufwand, geben aber wenig direkte Rückmeldung.

Als Walkman-Handy bietet es obendrein einen sehr guten Musicplayer.Wer ein einfach zu handhabendes Telefon sucht, mit dem er auch Musik hören will, sollte sich das W910i also genauer anschauen. Zumal es eine ziemlich gute Ausstattung bietet - vor allem in Sachen Multimedia - und neben UMTS auch HSDPA für schnellen Datenempfang beherrscht.

Sony Ericsson W910i

Hersteller Sony Ericsson Preis 229.00 € Wertung 401.0 Punkte Testverfahren 0.9

