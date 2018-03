Sony Ericsson W980 Datenblatt

guter Klang gute Sende-und Empfangsmessungen Contra Drücker etwas klein geraten Fazit Connect-Urteil: 355 von 500 Punkten, befriedigend 71,0%

Die Walkman-Handys von Sony Ericsson zählen zu den beliebtesten Mobiltelefonen überhaupt. Jüngstes Exemplar aus der Reihe der Hosentaschen-Wurlitzers ist das W980 für stramme 519 Euro.

© Fotos: Hersteller Das W980 gehört zu den besten Musikhandys und hat vielfältige Allrounder-Talente

Im ersten Moment sehr viel Geld, doch bei genauerer Betrachtung relativiert sich der hohe Preis, denn das UMTS-Klappmodell kann mit einem enormen internen Speicher von 8 Gigabyte auftrumpfen - und zieht damit mit dem iPod nano gleich.

Nicht minder schick als bei einem Apple-Player ist auch das Gewand des W980: Das schwarze, überwiegend hochglänzende Kunststoffgehäuse mit runden Tastenelementen sieht ungemein edel aus und liegt zudem perfekt in der Hand; wobei die Softtouch-Oberfläche auf der Rückseite für guten Halt sorgt.

© Archiv FM-Transmitter: Auf dem Handy gespeicherte Songs an UKW-Radios funken

Ein dickes Lob verdient sich auch die Tastatur des Klappers: Die Ergonomie ist prima, die Zifferntasten sind gut voneinander abgegrenzt und bieten eindeutige Druckpunkte. Lediglich die Drücker zum Annehmen und Beenden von Gesprächen sind etwas klein geraten.

Schön groß präsentiert sich dagegen das kontraststarke Display, das mit ebenso stilvoller wie sinnfälliger Menügestaltung gefällt. Die Bedienung des Handys klappt mit ein wenig technischem Verständnis aus dem Stand heraus, das Handbuch kann getrost im Lieferkarton bleiben.

Vielseitiger Musicplayer, tolle Kopfhörer

Ein Musterbeispiel seiner Gattung ist der Musicplayer, der mit jeder Menge Möglichkeiten aufwartet: Auf Wunsch zeigt er das Albumcover oder alternativ auch Visualisierungen zur optischen Untermalung der Musikstücke. Fürs Soundtuning ist der individuell einstellbare 5-Band-Equalizer mit separatem Bass-Boost zuständig.

© Archiv Individuelles Klangtuning: 5-Band-Equalizer mit Bass-Booster

Ein weiteres Highlight ist der integrierte FM-Transmitter, mit dem sich die Songs aus dem Handy auf eine freie UKW-Frequenz an jedem beliebigen Radio übertragen lassen - so kann man auch im Mietwagen seine Lieblingslieder hören. Weiteres Goodie: die Songerkennung TrackID.

Die Bedienung des Players klappt komfortabel, auch bei zugeklapptem Handy: Dann übernehmen fünf Touchbuttons unterhalb des farbigen Außendisplays die Steuerung, die sich bei Nichtgebrauch über einen Schieber an der Geräteseite schnell und unkompliziert sperren lassen.

In einer eigenen Liga spielt das mitgelieferte In-Ear-Headset. Die kompakten Stereo-Lauscher passen sich dank verschiedener Aufsätze gut in die Ohrmuscheln ein und verwöhnen mit exzellentem Klang: Mit seinem kräftigem Bass und dem ausgewogenen Mittel/Hochtonbereich ist das Sony-Ericsson-Headset der bisher beste beigelegte Handy-Kopfhörer, der uns unter die Finger gekommen ist. Wer dennoch lieber seine eigenen Lauscher nutzen will, kann über das mitgelieferte Adapterkabel auch andere Nachrüst-Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinkenstecker an die Leine nehmen.

Rundum gut ausgestattet

© Archiv Ein Schrittzähler misst die Aktivitäten des Anwenders

Generell bewegt sich die Ausstattung auf hohem Niveau: Egal ob das Netz als schnellsten Datenstandard HSDPA, UMTS oder EDGE bietet - das W980 kann mit allen dreien umgehen; ein E-Mail-Client und ein HTML-Browser schaffen die Inhalte aufs Display. Der Kurzstreckenfunk Bluetooth ist Ehrensache, zum Datenabgleich mit dem PC liegen Software und Kabel bei.

Diverse Rechner, der sehr gute Kalender mit Suchfunktion und die Sprachsteuerung runden die Featureliste ab. Für Unterhaltung abseits der Musik sorgen drei Spiele, der Videoplayer und die 3,2-Megapixel-Kamera. Allerdings ist die Linse etwas ungeschickt platziert, sodass der Nutzer beim Knipsen immer mal wieder die Hand davorhält.

Im GSM-Netz bessere Werte

Im Testlabor outete sich das W980 als GSM-Spezialist: Hier können die Sende- und Empfangseigenschaften und die Akustik voll überzeugen. Ist das W980 dagegen im UMTS-Netz eingebucht, muss man teils deutliche Abstriche machen. Unterm Strich überwiegt aber klar das Positive, sodass der schicke Klapper ein überzeugendes "gut" einfährt.

Sony Ericsson W980

Hersteller Sony Ericsson Preis 429.00 € Wertung 355.0 Punkte Testverfahren 1.0

