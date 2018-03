Sony Ericsson W995 im Test Datenblatt Wertung

© Archiv Sony Ericsson W995

Top-Kamera

Komfortabler Musik-Player

Die Verarbeitung des Sony Ericsson W995 liegt in jedem Fall auf Topniveau und schmeichelt den Händen mit einem attraktiven Mix aus Metall und Kunststoff. Die Slidermechanik ist frei von Spiel und rastet mit einem metallischen Klacken ein, was eine hohe Wertigkeit vermittelt.

Dazu passt auch die sehr gut bedienbare Tastatur. Dank der intuitiven Menüstruktur von Sony Ericsson und der hohen Bediengeschwindigkeit steht dem flotten Zappen durch die einzelnen Menüpunkte nichts im Wege.

Topdisplay und viel Ausstattung

Für die perfekte Darstellung der hübsch gestalteten und vor allem zahlreichen Inhalte sorgt ein 2,6 Zoll großes Display. Die Anzeige trumpft dabei mit einer hervorragenden Bildqualität auf und liefert eine knackscharfe sowie kontrast- und farbstarke Darstellung auf allen Einsatzgebieten ab.

Zudem präsentiert sich das geniale Display als echter Stromsparspezialist: Über 21 Stunden blieb die Anzeige im Test aktiv, bevor der Akku die Segel strich - das ist ein absoluter Topwert.

Doch auch sonst hat das W995 einiges zu bieten. Da wäre etwa das umfangreiche Connectivity-Paket mit den Datenturbos HSDPA, HSUPA und EDGE sowie dem Kurzstreckenfunk Bluetooth.

© Fotos: Peter Fenyvesi W995: Perfekte Darstellung auf genialem Display

Dazu gesellt sich WLAN inklusive dem Multimedia-Standard DLAN, der für den kabellosen Transfer von Multimedia-Inhalten zwischen kompatiblen Geräten sorgt, und ein integrierter GPS-Empfänger für Geotagging und Navigation. Eine dreimonatige Testlizenz von Wayfinder Navigator hat der Slider bereits an Bord, die Kartendaten müssen aber noch heruntergeladen werden.

© Archiv Die Musiktasten sind rechts am Gehäuse untergebracht

Multimedia-Spezialist

In seinem Element ist das W995, wenn es um das Thema Multimedia geht. Dies beginnt bei der integrierten 8-Megapixel-Kamera. Der Bildfänger ist mit Autofokus, einem kräftigen Fotolicht, Gesichtserkennung sowie weiteren Features top ausgestattet und lässt sich bequem über einen eigenen Button starten.

Die Bildqualität ist bei guten Lichtverhältnissen für eine Handykamera top. Selbst Aufnahmen in etwas dunkleren Räumen können überzeugen, auch wenn das sehr helle Fotolicht nicht immer alles ausleuchten kann.

Doch der Slider hat auch Komfort im Detail zu bieten, etwa bei der Wiedergabe von Videos. So gibt es auf der Rückseite einen ausklappbaren Bügel, der dafür sorgt, dass das W995 auf dem Schreib- oder dem Nachttisch blickgünstig in horizontaler Ausrichtung stehen bleibt. Dank des internen Lagesensors passt sich der Bildinhalt automatisch an. In dieser Position kommen dann auch die recht laut tönenden Stereospeaker an den beiden Stirnseiten des Sliders perfekt zum Einsatz.

© Archiv Sicherer Stand: Der Bügel rechts am Gehäuse lässt sich dazu ausklappen

Kostenlose Filme laden

Fehlen zum perfekten Hosentaschenkino nur noch die passenden Filme - und auch hier hat Sony Ericsson mitgedacht und bietet auf "PlayNow arena movies" kostenlose Streifen für das W995 an. Hier hat der User Zugriff auf bis zu 60 verschiedene Filmtitel, die allerdings zeitlich begrenzt sind und zuerst einmal auf den heimischen PC heruntergeladen werden müssen. Erst dann können die Filme auf das Handy übertragen werden.

Hierzu bringt der Slider neben einem Datenkabel samt Software auch gleich eine 8 GB fassende Speicherkarte im Memory-Stick-Micro-Format mit, die genug Platz für Fotos, Filme und Musik bietet.

Die Spezialdisziplin für ein Walkman-Modell bleibt aber die Wiedergabe von Musik, und die beherrscht das W995 ausgezeichnet. Der Player gibt alle wichtigen Formate wieder, lässt sich bequem über separate Playertasten an der Geräteseite bedienen und kommt mit Coveranzeige, einem Programm zur Songerkennung sowie einem konfigurierbaren Equalizer für das Soundtuning.

© Archiv GPS-Menü: Hier findet der Nutzer auch einen Tracker für sportliche Tätigkeiten

Guter Klang, starke Ausdauer

Untypisch für Sony-Ericsson-Handys besitzt der Slider eine 3,5-mm-Klinkenbuchse direkt oben am Gehäuse. Das ist praktisch, denn dank dem mitgelieferten Audioadapter für den proprietären Anschluss des W995 können gleich zwei Personen den Klängen des Players lauschen. Die Soundperformance ist dank der mitgelieferten In-Ear-Kopfhörer vom Typ HPM-77 sehr gut.

Die Gretchenfrage bei einem solchen Multitalent ist jedoch die der Ausdauer - und auch hier kann das W995 überzeugen. So bleibt der Slider im UMTS-Betrieb bis zu 18 Tage und im GSM-Einsatz knapp 16 Tage auf Empfang.

Auch die GSM-Gesprächszeit liegt mit sechs Stunden auf einem guten Niveau. Auch die Empfangseigenschaften überzeugen. Zudem bringt die klare Akustik beim Telefonieren weitere Punkte.

