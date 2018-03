Sony Ericsson Z320i Datenblatt

© Archiv Sony Ericsson Z320i

© Archiv Die übersichtliche Tastatur des Z320i besitzt große Tasten, die zudem gut abgegrenzt sind.

Schicke Schale, schwarzer Kern. So lässt sich das Design des 119 Euro günstigen Z320i von Sony Ericsson zusammenfassen. Denn während die austauschbaren Front- und Rear-Cover in farbenfrohem Blau oder Rot glänzen, wirkt das matte Schwarz der "Innenausstattung" des Klappmodells doch sehr trist. Dafür kann die Tastatur mit recht üppigen Drückern gefallen. Auch das pixelige STN-Display hinterlässt im direkten Vergleich zu den Varianten der Mitbewerber einen besseren, aber immer noch nicht guten Eindruck. Die Bedienung gelingt dafür auch ohne Anleitung problemlos. Das Menü ist logisch strukturiert, die einzelnen Menüpunkte sind eindeutig benannt und mit sinnvollen Icons ausgestattet. Nett ist auch das abgespeckte Aussendisplay, das etwa verpasste Anrufe oder eingegangene Nachrichten signalisiert.

Wenig Features - gute Laborwerte

© Archiv Das Adressbuch des Z320i fasst bis zu 1000 Einträge mit insgesamt maximal 2500 Rufnummern.

Während die Handhabung, wie üblich bei Sony-Ericsson-Handys, nahezu ohne Fehl und Tadel ausfällt, gibt es bei der Ausstattung doch teils gewaltige Lücken. So hat das Z320i weder Bluetooth noch einen E-Mail-Client an Bord. Auch einen Musicplayer oder ein UKW-Radio sucht der User vergebens. Positiv fallen lediglich die 1,3- Megapixel-Kamera (ohne Videofunktion) und die konfigurierbaren Situationsprofile auf. Ansonsten war beim Z320i wohl Schmalhans der Küchenmeister. Nach der Kritik bei der Ausstattung schaffte das Sony Ericsson Wiedergutmachung im Labor: Hier ließ das Z320i seine Mitbewerber teils weit hinter sich. Die Ausdauer liegt mit um die 12 Tage auf einem ordentlichen Niveau und Quasselstrippen freuen sich über eine knapp achtstündige Gesprächszeit im E-Netz. Im D-Netz sind es zwar 1,5 Stunden weniger, dennoch liegt das Z320i auch hier in Front. Den positiven Eindruck konnte das Sony Ericsson auch bei der Sende- und Empfangsqualität bestätigen und lieferte auch die besten Werte des Testfeldes ab. Einziges Manko im Labor: die etwas leise und rauschende Akustik des Z320i.

Sony Ericsson Z320i

Hersteller Sony Ericsson Preis 109.00 € Wertung 345.0 Punkte Testverfahren 0.9

