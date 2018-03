Sony Ericsson Z520i Datenblatt

© Archiv Sony Ericsson Z520i

Wechselbare Oberschalen scheinen ja etwas aus der Mode gekommen zu sein. Beim Z520i setzt Sony Ericsson dennoch mal wieder auf ein schnell und einfach zu veränderndes Outfit: Die Frontabdeckung rund ums Display sowie der Akkudeckel lassen sich abnehmen und durch neue Farben ersetzen. Außerdem stecken rund um die Tastatur acht blaue Leuchtdioden, die mit unterschiedlichen Blinkrhythmen Anrufe signalisieren. Hier gilt: Wer das für unnötigen Schnickschnack hält, kann das Geflimmer einfach deaktivieren. Und von außen sind die Leuchtdioden noch nicht einmal zu erkennen.

Kamera mit 0,3 Megapixel

© Archiv Akkudeckel und Abdeckung sind farblich abgestimmt und austauschbar.

Das Sony Ericsson Z520i bei kann bei geschlossener Klappe knipsen. Die Kamera-Taste links über der Lautstärketaste aktiviert die Fotofunktion, das kleine Außendisplay dient als Sucher - dies zwar nicht brillant, aber für Selbstporträts reicht die Qualität allemal. An Fotoauflösung schafft die Kamera, die deutlich aus dem Gehäuse ragt, allerdings nur 0,3 Megapixel. Entsprechend verschickt das Handy auch nur MMS mit maximal 100 KB. Alternativ lassen sich Fotos über den E-Mail-Client loswerden. Beim Thema Multimedia bäckt das Z520i aber kleinere Brötchen: So krankt der Musicplayer am knappen Speicher - die etwa 16 MB fassen noch nicht einmal eine Top-10-Liste.

Stärken im Profibereich

Die eigentlichen Stärken des Z520i liegen ohnehin bei den Profifunktionen. Das Adressbuch merkt sich neben Rufnummern und E-Mail- auch noch Postadressen. Per Sprachwahl kann man freihändig Anrufe einleiten oder annehmen. Für den direkten Austausch, etwa von Kontaktdaten mit anderen Geräten, bietet das Z520i Bluetooth und Infrarot. Dafür liefert Sony Ericsson kein Datenkabel mit, was angesichts des günstigen Preises ohne Vertrag vertretbar ist. Dafür sind Stoppuhr, Währungsrechner, eine Weltzeituhr, ein geschützter Bereich für die Sicherung von Passwörtern sowie ein Diktiergerät an Bord, das auch während eines Anrufs die Stimme des Gesprächspartners aufzeichnen kann.

Sony Ericsson Z520i

Hersteller Sony Ericsson Preis 199.00 € Wertung 365.0 Punkte Testverfahren 0.9

