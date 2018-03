© Archiv

Das ist ein spannender Trend: Zwischen den bekannten In-Ohr- und den Ohr-Kanal-Hörern entsteht eine neue Klasse - der Hörer wird von der Ohrmuschel gehalten, ein kleiner Aufsatz führt den Klang aber zielgerichtet in den Ohrkanal weiter. Der Vorteil: Der Sitz wird besser definiert, auch Menschen mit schwierigen, eben nicht der Norm entsprechenden Ohrformen kommen hier zum Ziel. Sony legt die Messlatte für In-Ohr-Hörer hoch - und ist mit dem MDR-EX 85 LP in der Oberklasse angekommen, bei überschaubarem Preis. Was AUDIO begeisterte:das Panorama, die Dynamik, die Tiefe des Basses - alles wirkt perfekt gestaffelt. Hier ist ein Hörer, der Nuancen wiedergeben kann - keine Selbstverständlichkeit in diesem Testfeld. Jazz- und Klassik-Fans müssen den Sony lieben. Wegen seiner Präzision, wegen dem Atem, den er Aufnahmen entlockt.

Sony MDR EX 85 LP

Hersteller Sony Preis 60.00 € Wertung 65.0 Punkte Testverfahren 1.0

