Sony MDR-EX1000 im Test

Pro dynamisch-impulsiver Ohrkanal-Hörer

dynamisch-impulsiver Ohrkanal-Hörer analytische Ausrichtung und knackige Tiefbasswiedergabe

analytische Ausrichtung und knackige Tiefbasswiedergabe erzeugt besonders große Klangbühnen für unterwegs

erzeugt besonders große Klangbühnen für unterwegs sinnvolles Zubehör für den Musikhörer Contra relativ groß am Ohr

Das Gehäuse des Sony ist auffallend groß. "Form follows function": Eine dynamische Membran ist rund und braucht eben Platz. Das tropfenförmige Design impliziert die frontale Treiberausrichtung der großen 16-Millimeter-Flüssigkristallpolymer-Membran. Der produzierte Schall wird demnach seitlich aus dem Gehäuse in den Ohrkanal geführt. Die Hörer sind auffällig leicht, eine spezielle Magnesiumlegierung soll Vibrationen vermeiden und für Klarheit bei der Wiedergabe sorgen. Sony hat an viele praktische Details gedacht: So liegt das flexible 120-cm-Kabel mit kupferreinen 7N-OFC-Leitern zusätzlich in halber Länge bei, um mit einem Lautstärkeregelungsadapter wieder auf volle Länge gebracht zu werden.

© Hersteller / Archiv Für einen Kabelwechsel muss am Hals eine Gewindemuffe gedreht werden. Schön und auch praktisch ist Sonys Ohr-Oliven-Farbpalette. Bei den geringen Größenunterschieden wird so deutlich, welche Oliven zusammengehören. Mitgeliefert werden drei isolierende und zehn Hybrid- Oliven, zwei Kabel und eine Echtleder-Tasche.

Der Sitz des MDR-EX1000 ist jedoch etwas gewöhnungsbedürftig. Sony liefert ausschließlich Silikon-Oliven, die ihre Größe nicht adaptiv an den Gehörgang anpassen. So schmiegen sich die In-Ears nicht ganz so dicht ans Ohr. Der Bügel lässt sich wiederum leicht verbiegen - das ist Abstimmungssache. Einmal angeschlossen, entfaltet dieser Ohrkanal-Hörer ein besonders transparentes und durchsichtiges Klangbild, das sich geradezu vom Ohr lösen kann.

Dynamisch-konsistent und durchsetzungsfähig bis in die untersten Register - damit ist der Sony einer der besten seiner Klasse. Lediglich in den Präsenzen neigt er zu einer leichten Vordergründigkeit.

