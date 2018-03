Sony MDR-EX700 Datenblatt

Denn bei diesem Kopfhörer hätte die Autorin gerne ihre eigene Meinung durchgesetzt. Dieser In-Ear von Sony hat sich zum erklärten Lieblings-Mobil-Hörer gespielt, erprobt beim Joggen und in der U-Bahn. Passte perfekt, dank einer Auswahl an zig verschiedenen Aufsätzen. Der überzeugende Klang des Sony entfaltet sich erst bei richtigem Sitz, also ja nicht zu tief in den Gehörgang bohren. Wenn er passt, klingt es offen, räumlich, schön aufgelöst. Anderen Tester-Ohren jedoch fehlte es an Tiefbass, um die 65-Punkte-Marke zu sprengen. Schönes Zubehör: ein praktisches Kunst-Lederkästchen.

