Sony PFR-V1 Datenblatt

© Archiv

Die seltsamen Kugeln sind nichts anderes als kleine Lautsprecher, die die mittleren und hohen Frequenzen direkt ins Ohr abgeben. Die folterwerkzeugähnlichen Metallstege dagegen leiten den Bassreflex direkt in den Ohrkanal. Sehr bequem ist das nicht und dieser Kopfhörer schmückt auch nicht besonders. Aber der Klang ist so einzigartig räumlich, die Abbildung löst sich so schön von den Hörern, das man den Kopfhörer tatsächlich einfach vergißt. Der Bass kommt leider etwas zu kurz - Rock und Pop wirken schmächtig. Aber bei Klassik schmilzt man dahin.

Anzeige

Sony PFR-V1

Hersteller Sony Preis 400.00 € Wertung 75.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Kopfhörer Sony MDR 570 Der Sony MDR 570 (40 Euro) klang etwas lustlos, es fehlte an Antrieb und Bass.

Testbericht Kopfhörer Sony MDR 570 Akustisch leistete der Sony MDR 570 viel für seinen Preis von 40 Euro. Testbericht Im Test: Kopfhörer Sony MDR-Z1000 Nach diversen Design- und Lifestyle-Modellen bringt Sony mit dem MDR-Z1000 jetzt wieder einen klassisch-schwarzen, aber vielseitig begabten…

Testbericht Test: Kopfhörer Sony MDR-ZX 700 Die Basswucht, der gute Wirkungsgrad und die sehr gute Verarbeitung sind das Markenzeichen des Sony MDR-ZX700. Testbericht Sony MDR-1A im Test Der Sony MDR-1A eignet sich als geschlossener Kopfhörer für den mobilen Einsatz. Wie der dezent designte On-Ear-Kopfhörer klingt, haben wir getestet.