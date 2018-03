Sony RDP-XA900iP im Test

© Hersteller/Archiv Klipsch G-17 Air um 550 EURO

Jetzt kaufen Pro hochwertige Verarbeitung

hochwertige Verarbeitung neutraler Klang Contra Gut

Anzeige

Der neueste Spross aus Sonys Dock-Serie macht bei einer ersten Begutachtung einen edlen Eindruck. Das Gerät ist robust verarbeitet, und die gebürsteten Edelstahl-Elemente verleihen ihm einen noblen Look. Doch die Entwickler investierten auch viel Zeit in die Technik.

Im Inneren des Gehäuses arbeiten insgesamt fünf Lautsprecher: Zwei 20-Millimeter- Tweeter bedienen den Hoch-, und zwei 70-mm-Woofer den Tiefmittelton. Für Druck im Bass sorgt schließlich ein 135-mm-Sub.

Kaufberatung: 12 Standlautsprecher im TestUm das RDP-XA900iP mit Musik zu versorgen, steht eine üppige Palette an Anschlüssen bereit: Neben einer ausfahrbaren Docking-Schublade für iOS-Geräte beherrscht das Sony auch Apples Airplay-Standard. Per Kabel finden Audio-Signale ihren Weg entweder durch ein optisches Digitaltürchen oder analog via AUX-Eingang in das Dock. Sogar eine Composite-Out-Buchse für die Übertragung von Videos gibt's auf der Rückseite.

Und wer daheim kein WLAN nutzt, greift einfach zu einem Netzwerk-Kabel - auch hierfür ist ein Anschluss installiert. Das WLAN-Setup funktioniert übrigens über einen Browser (Firefox, Safari etc.). Nachdem dort das Netzwerk-Passwort eingetragen ist, kann der Streaming-Spaß auch schon beginnen: Sehr präzise und neutral tönte das Sony; auch das dynamische Spiel mit seinem spritzigen Ton kam bei den Testern gut an.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Docking-Station: Klipsch G-17 Air im Test Der Klipsch G-17 Air greift auf die bewährte Hornlautsprecher-Technik seiner großen Brüder zurück. Wie das in einer Docking-Station klingt, zeigt der…

Testbericht Creative ZiiSound D5x im Test Creative ist eigentlich im PC-Segment zu Hause, liefert aber auch Audio-Produkte. Kann die Docking-Station ZiiSound D5x im Test überzeugen? Testbericht Logitech UE Air Speaker im Test Dass Logitech eigentlich in der Computerwelt zuhause ist merkt man gleich: Auch vom PC aus kann man auf den Logitech UE Air Speaker leicht zugreifen.…

Testbericht Samsung DA-E 750 im Test Die Docking-Station Samsung DA-E 750 hat eine Röhren-Vorstufe und verbindet sich nicht nur mit den Mobilgeräten von Apple. Wir haben das Dock… Soundsysteme Bose Sounddock Serie 3 im Test 70,0% Das Sounddock 3 bietet einen Lightning-Anschluss und glänzt im Test mit fettem Bass und viel Power.