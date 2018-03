Sony SCD-XA 5400ES Datenblatt

Obwohl der japanische Multikonzern der SACD vor nicht allzu langer Zeit öffentlich den Rücken gekehrt hatte, ist der 5400er ein waschechter SACD-Spieler - eine Blu-ray Disc wird man hier vergebens einlegen. Zweikanalig kann der Sony-Player seine hochauflösenden SACD-Daten wahlweise analog per Cinch oder XLR ausgeben - dann klingt er satt in Bass und Grundton, malt die Mitten wunderbar sanft und voller Ausdruck. Nur in den Höhen wirkt er nicht mehr ganz so präzise und fleißig; Top-Spieler wie der Marantz SA_8003 holen da etwas mehr Hall, etwas mehr Raum und etwas mehr Klangbühne heraus. Dabei zeigt der Marantz per SACD noch eindrucksvoller seine Klasse. Der Sony kontert zwar mit erstaunlich schönen Bass-Einlagen und orgiastischen Mitten, kommt dann aber in den höheren Lagen außer Atem.

Dafür bietet der Sony sogar Mehrkanal-Ausgabe an - wenn auch nur per HDMI. Weil aber auch hier die Audiodaten nur Passagiere zweiter Klasse sind, offeriert der SCD-XA_5400_ES eine ganz besondere Transportversicherung: H._A._T._S. (High Quality Digital Audio Transmission Sys-tem). Ursprünglich für die iLink-Schnittstelle entworfen, hat Sony den Einsatz nun auf HDMI ausgeweitet - aber lediglich in Verbindung mit dem passenden AV-Receiver, dem STR-DA_5400_ES.

Mit H.A.T.S.

Sowohl im Player als auch im Receiver werden die ausgelesenen Audiodaten zunächst zwischengespeichert. Eine Kontrolleinheit im Receiver überwacht die vom Player ankommenden Daten, überprüft vor allem die Taktung und gibt bei Bedarf das Signal an den Player, schneller oder gar langsamer zu werden. Ein eigens für die DSD-Verarbeitung entwickelter 32-Bit-Prozessor samt D/A-Wandler übernimmt anschließend das Zepter. Und heraus kommt ein geradezu verblüffend akkurates Audio-Erlebnis - um einiges besser, als wenn Player und Amp analog verbandelt werden. Auch der Pioneer SC-LX _71 konnte mit den DSD-Daten über HDMI nicht ganz die Feinheit und Straffheit reproduzieren, wie es das Sony-Duo vermochte.

