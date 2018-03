In der Preisklasse von 700 und 900 Euro wird's bereits ernst mit dem AV-Entertainment. Der Sony STR-DA 3200 ES liegt preislich am obersten Rand des ausgewählten Segments.

Für 900 Euro bekommt der Käufer aber auch einen Vollblut-Cineasten ins Wohnzimmer gestellt. Bei der Entwicklung der neuen "ES"-Reihe legte Sony besonders viel Wert auf Leistung und Videofähigkeit, diesmal aber nicht mit den gewohnten Digital-Amps, sondern mit kräftiger Analog-Technik. Die sechste und siebte Endstufe ist für mehrere Optionen offen: für zwei Surround-Back-Kanäle, für die Beschallung eines Nebenraumes oder das Bi-Amping der Frontlautsprecher. Auch mit Pre-Outs für den Vorverstärker-Betrieb kann der Sony dienen.

HDMI Durchgang

Zwei HDMI-Eingänge empfangen digitalen Input in Form von Video und Audio, ein HDMI-Ausgang sorgt für die Verbindung mit Bildschirm oder Beamer. Zudem bietet der Sony für die Videokonvertierung die Dienste eines De-Interlacers an, der seine Sache richtig gut macht. Analoges Halbbildmaterial wird über den Receiver in Vollbilder gewandelt und kann ältere und günstigere Chips in Projektoren und Flachbildschirmen sichtbar entlasten.

© H.Härle Ganz links findet sich das HDMI-Board, in der Mitte liegt die Videosektion direkt über den Audio-Schaltkreisen, und rechts befindet sich die Power-Zentrale mit dem beeindruckenden Netzteil.

On-Screen-Geduldsspiel

Allerdings belastet wiederum das gewöhnungsbedürftige On-Screen-Display des Sony die Geduld des Besitzers. Zum einen erscheint die Grafik den Anfängen des Computerzeitalters entsprungen, zum anderen mag die Menüstruktur den Entwicklern in Japan logisch erscheinen, der europäische Nutzer jedoch rätselt - und muss folglich für die Navigation ein bisschen Zeit mitbringen.

Talente

LipSync-Delay, legendär gute DSP-Programme und sogar ein "Portable Audio Enhancer", ein spezieller Equalizer für komprimierte Digitalmusik via MP3 oder Atrac, stehen auf der Ausstattungsliste. Auch ein Einmess-Mikrofon findet sich im Rundum-Sorglos-Paket und erspart das eigenhändige Konfigurieren des Receivers inklusive Equalizer-Anpassung.

Wohnzimmer-Kino

Die Klang-Spezialität des Sony ist Kino-Feeling. Zauberte er in Musikvideos wie von Norah Jones aus fünf Kanälen eine weite, ehrlich-kernige Showbühne, sog er den Zuschauer bei Filmsequenzen regelrecht in das Geschehen ein. Wenn im Action-Kracher "Die Insel" rechts und links Autos zerschepperten, Schüsse durch die Luft knallten und Fenster zersplitterten, machte die Zerstörungsorgie mit dem Sony den größten Spaß. Wie ein Puppenspieler zog der Receiver rechtzeitig an den Fäden, um die Effekte zeitgenau in die richtigen Kanäle zu leiten. Ein trockener, kontrollierter Bass sorgte zudem für leichtes Beben in der Magengegend.

Stereophonie

Im Stereo-Hörtest musste er sich zunächst dem Musikus Onkyo TX-SR 674 geschlagen geben - zu leidenschaftslos wirkte das Klangbild. Zwar überzeugte sein unverfälschter Charakter, aber Instrumente schwangen nicht lange aus, Violinen fehlte das sanfte, wogende Schnurren. Mit Bi-Amping jedoch holte der Sony Fülle und Obertonpräsenz heraus; so konnte er mit dem Onkyo gleichziehen.

Sony STR-DA 3200 ES

Hersteller Sony Preis 900.00 € Wertung 52.0 Punkte Testverfahren 1.0

