Sonys Vaio VGN-AR51J hat einen Blu-ray-Player an Bord. Bisher noch eine Seltenheit.

Sony Vaio VGN-AR51J Datenblatt

© Archiv Sony VAIO VGN-AR51J

Das nach unverbindlicher Preisempfehlung teuerste Gerät im Test bietet dafür auch echten Mehrwert: Das Sony Vaio VGN-AR51J spielt hochauflösende Blu-ray-Discs ab und gibt die Bildsignale dann standesgemäß via HDMI-Buchse beispielsweise an den Flat-TV weiter. Da Stand-alone-Blu-ray-Player zurzeit noch einige Hundert Euro kosten, spart dieses Feature beim Sony bares Geld - vorausgesetzt, man schaut sich die hochauflösenden Scheiben ab und zu an. Aber auch abseits seiner Player-Qualitäten weiß das Sony zu gefallen.

Stil und Stille statt Power satt

Dabei glänzt es weniger mit Power als mit Zurückhaltung. Ruhe beim Arbeiten bringt vor allem die mit nur 4200 Upm drehende Festplatte, die fast unhörbar bleibt, dabei aber auch kein Tempowunder ist. Für Stil sorgt das schicke Äußere des Sony, das an der Seite zudem mit einer Abdeckklappe für seltener genutzte Anschlüsse aufwartet. Auf der Soll-Seite des Sony stehen die selbst bei gedimmtem Display nur rund zwei Stunden Ausdauer und das hohe Gewicht. Auch die fehlende Windows-XP-Unterstützung ist wegen des Nvidia 8400m GT-Grafikchips ein Problem, da dieser unter XP als "VGA-Standardgerät" nur Diashow-Tempo liefert. Auf der Habenseite stehen schwer bepunktbare Aspekte wie Eleganz, eine gute Tastatur, das helle (182 cd/m2) Display und die angenehme Ruhe beim Arbeiten.

Anzeige

Sony VAIO VGN-AR51J

Hersteller Sony Preis 1299.00 € Wertung 342.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Sony Vaio VGN-NW11Z 79,4% Wir haben das Sony Vaio VGN-NW11Z im Test. Das Notebook begeistert mit seinem Design, der Ausdauer und seiner Leistung.…

Testbericht Sony Vaio VGN-Z21MN Das 13,3-Zoll-Notebook Sony Vaio VGN-Z21MN bringt die diskrete Grafiklösung Nvidia GeForce 9300M GS mit. Wir haben den Test. Testbericht Sony Vaio VGN-SR19NV Der Steckbrief des neuen Sony Vaio VGN-19NV: elegante Erscheinung, hohes Leistungsniveau - aber recht unbescheiden bei Stromverbrauch und Preis.

Testbericht Sony Vaio T im Test Starke Premiere: Das erste Sony-Ultrabook bietet reichlich Anschlüsse, ein frisches Design und zeigt im Test gute Leistiungen. Das alles gibt's zum… Testbericht Sony Vaio Duo 11 im Test 82,4% Im Test zeigt sich das Vaio Duo 11 als flexibles Kraftpaket: Das Sony mit Windows 8 wird mit einem Handgriff vom Tablet…