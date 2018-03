Sony Vaio VGN-BX196VP Datenblatt

Während mit einem Business-Outfit meist Eleganz verbunden wird, assoziiert man mit Business-Notebooks eher das Gegenteil. Dass es auch anders geht, beweist Sony mit dem Vaio VGN-BX196VP, wobei der schicke Mobilrechner mit 1399 Euro nicht einmal zu den Teuersten gehört.

Bewährte Prozessor-Technik

Bei der gebotenen Technik macht sich eine Eigenart von Business-Notebooks bemerkbar: Damit sich IT-Supporter nicht ständig auf neue Geräte einstellen müssen, bleiben professionell eingesetzte Rechner lange am Markt. So kommt es, dass das Vaio VGN-BX196VP noch mit einem Pentium M mit 1,73 Gigahertz ausgestattet ist, der von 512 Megabyte Arbeitsspeicher gefüttert wird. Im Mobilbetrieb ist der Unterschied in der Rechenleistung von rund zehn Prozent zu den mittlerweile üblichen Core-Duo-Notebooks späterer Bauart gerade eben spürbar, an der Steckdose wird er etwas größer, doch normale Office-Aufgaben lassen sich auch mit dem Sony flott erledigen. Beim heutigen Stand der Rechnertechnik ist der limitierende Faktor meist der Mensch, der vor dem elektronischen Gehilfen sitzt.

Der darf sich beim Sony an einem kontraststarken und hellen, aber auch spiegelnden 15,4-Zoll-Display mit 1280 x 800 Pixeln erfreuen. Nicht auf dem Niveau der Konkurrenz liegt die Ausdauer von etwas über zwei Stunden im standardisierten Office-Betrieb - hier setzen der Pentium M und mehr noch der kleine Akku Grenzen. Auffällig ist, dass der Lüfter bei den Benchmarks etwas öfter ansprang und nicht ganz leise lief.

Gute Tastatur

Dessen ungeachtet ist das Sony Vaio VGN-BX196VP ein echtes Business- Notebook, was sich an der überzeugenden Tastatur genauso zeigt wie an der leichten Mauszeigersteuerung per Trackpad oder alternativ per Pointing Stick. Ein Fingerprint-Reader und ein abschaltbares TPM-Modul runden den positiven Eindruck ab.

