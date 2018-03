Sony Vaio VGN-BX41VN Datenblatt

© Archiv Sony Vaio VGN-BX41VN

© Archiv Das Sony hat eine eingebaute Webcam für Videokonferenzen.

Obwohl das Sony die wichtigsten Tugenden eines Business-Notebooks mitbringt, stolpert es wie das Asus und das Toshiba im Testvergleich etwas über seine nur durchschnittliche Ausdauer. Rund 2,5 Stunden sind in dieser Preisklasse mit Core-2-Duo-CPU kein Ruhmesblatt. Zumal ein Lenovo, dessen Akku fast die gleiche Kapazität hat, mehr als doppelt so lange durchhält. Woran das liegt? Am Grafikchip und am Feintuning. Allerdings stellt sich die Frage, was sinnvoller ist: Etwas mehr 3-D-Power oder mehr Audauer, denn der ATI-Chip im Sony bietet anständige 3-D-Power, kommt aber nicht an die dreidimensionalen Fähigkeiten der mit NVidia- GeForce-8600m-GT-Chip gerüsteten Kontrahenten Dell und Asus heran.

© Archiv Hardware-Schalter für WLAN und gut erreichbare Card-Reader zieren die Sony-Front.

Wem die Ausdauer nicht allzu wichtig ist, der findet im Sony einen schönen Gefährten, der ausstattungsseitig gut aufgestellt ist. Neben den üblichen Verdächtigen wie USB, Firewire, Card-Reader (auch für SD-Cards), bietet es ein Trusted-Plattform-Modul, Fingerabdruck-Leser und Anschluss für eine Dockingstation. Auch wenn das Asus und insbesondere das Dell noch etwas mehr Gas geben können: Das Sony bietet Systemleistung satt. Sogar ein kleines Spielchen kann man auf ihm daddeln, solange dieses nicht zu anspruchsvoll ist. Beim Support geben sich die Japaner ebenfalls keine Blöße, da sowohl für Windows Vista als auch für Windows XP die Treiber auf den Supportseiten bereitstehen - erfreulicherweise sogar als auf einen Rutsch herunterladbares Zip-Archiv. Wer also auf XP downgraden will, kann das problemlos tun.

Sony VAIO VGN-BX41VN (PCG-9Y1M)

Hersteller Sony Preis 1099.00 € Wertung 354.0 Punkte Testverfahren 1.0

