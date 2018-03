Sony Vaio VGN-FE11S Datenblatt

© Archiv Sony Vaio VGN-FE11S

Schön, schöner, Sony: Apple-Liebhaber schwören auf Apple-Design, aber wenn es eines Tages keine Apples mehr geben sollte (Gott bewahre!), wird diese Gemeinde geschlossen zu Sony wandern, wetten? Sony schafft es für weniger Geld als andere, wunderschöne und stabile Notebooks zu bauen.

Umfangreiche Ausstattung

Billig ist das Vaio VGN-FE11S nicht. Aber dafür bietet es auch einiges: einen Core-Duo-Prozessor, unterstützt von 1 Gigabyte Arbeitsspeicher, einen Grafikchip GeForce-Go 7400 von NVidia und eine Festplatte mit nutzbaren 142 Gigabyte. Das optische Laufwerk versteht sich auf alle gängigen Formate inklusive DVD-RAM. Bei den Schnittstellen hat Sony nicht gespart: Sowohl S-Video-Ausgang, Express-Card als auch Bluetooth sind an Board. Das WLAN-Modul funkt im b- und g-Standard und zudem im in den USA gebräuchlichen a-Standard. Bei den Displays geht Sony andere Wege als die Konkurrenz. Während diese meist mit maximalen Helligkeiten um 150 cd/m2 operieren, kann der Nutzer am Sony so richtig aufdrehen:Gemessene 380 cd/m2 sind wahrlich eine Hausnummer. So kann man auf dem Sony-Screen selbst dann noch etwas erkennen, wenn die meisten Kontrahenten passen müssen. Allerdings sollten Interesenten bedenken: Die Ausdauerwerte misst connect bei allen Probanden mit 100 cd/m2. Volle Pulle aufgedrehte Displays vermindern das bei dem Sony gemessene gute Stehvermögen stark.

Hardware-Schalter fürs WLAN

Pfiffig und leider immer noch kein Standard ist der Hardware-WLAN-Schalter, der die Front des Vaio: Damit lässt sich die Funkverbindung zum Netzwerk zuverlässig und schnell kappen - was vor allem unterwegs hilfreich ist und Strom spart. Weniger praktisch ist der Memory-Stick-Slot, da er keine MMC/SD-Karten akzeptiert. Wer keine Sony-Digicam sein Eigen nennt, muss einen separaten Cardreader kaufen. Hier wäre es für die Verantwortlichen an der Zeit umzudenken und wenigstens auch MMC/SD-Karten zu unterstützen.

Anzeige

Sony Vaio VGN-FE11S

Hersteller Sony Preis 1699.00 € Wertung 284.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Sony Vaio VGN-NW11Z 79,4% Wir haben das Sony Vaio VGN-NW11Z im Test. Das Notebook begeistert mit seinem Design, der Ausdauer und seiner Leistung.…

Testbericht Sony Vaio VGN-Z21MN Das 13,3-Zoll-Notebook Sony Vaio VGN-Z21MN bringt die diskrete Grafiklösung Nvidia GeForce 9300M GS mit. Wir haben den Test. Testbericht Sony Vaio VGN-SR19NV Der Steckbrief des neuen Sony Vaio VGN-19NV: elegante Erscheinung, hohes Leistungsniveau - aber recht unbescheiden bei Stromverbrauch und Preis.

Testbericht Sony Vaio T im Test Starke Premiere: Das erste Sony-Ultrabook bietet reichlich Anschlüsse, ein frisches Design und zeigt im Test gute Leistiungen. Das alles gibt's zum… Testbericht Sony Vaio Duo 11 im Test 82,4% Im Test zeigt sich das Vaio Duo 11 als flexibles Kraftpaket: Das Sony mit Windows 8 wird mit einem Handgriff vom Tablet…