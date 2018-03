Ich kann was, was du nicht kannst: Das Sony VGN-FZ11Z kommt mit Blu-Ray-Brenner und extrem hellem Display, kostet aber 2000 Euro.

Sony Vaio VGN-FZ11Z Datenblatt

© Archiv Sony Vaio VGN-FZ11Z

© Archiv Zwei Augen: Das Laufwerk des Sony hat einen Laser für herkömmliche Formate und einen für Blu-ray-Disks.

Das Sony VGN-FZ11Z kostet zwar gepfefferte 2000 Euro, doch an zwei Stellen bietet es wirklich Außergewöhnliches. Zum einen ist sein optisches Laufwerk unter anderem ein Blu-ray-Brenner, zum anderen wird sein X-Black-Display von zwei Leuchten so nachhaltig illuminiert, dass es mit rund 363 cd/m2 den Großteil seiner Notebook-Kollegen in den Schatten stellt. Dazu kommt eine überaus knackige Farbdarstellung, die Kinofilme oder Spiele richtig gut aussehen lässt. Nicht ganz in derselben Liga spielt die ansonsten praxistaugliche Auflösung des Screens mit 1280x800 Pixeln; hier haben Blu-ray-Discs weit mehr Potenzial.

Unikat mit Model-Qualitäten

Ein wenig unverständlich ist auch, dass die nominell 200 Gigabyte große Festplatte mit 4200 Upm recht langsam dreht. Das bemerkt auch Vista mit seinem HD-Score, der beim Sony bei 4,2 liegt, während andere Probanden zwischen 4,7 und 5,0 erreichen. Doch dank der sonst üppig dimensionierten Komponenten, wie Core-2-Duo-CPU, 2 Gigabyte RAM und NVidia 8400M GT-Chip, ist die Systemgesamtleistung sehr gut, zumal man die Festplatte bei steigenden Ansprüchen immer noch gegen ein Exemplar mit 5400 oder gar 7200 Upm austauschen kann. Bei den Schnittstellen herrscht kein Mangel; neben den Standards finden sich am Sony eine Firewire-Buchse und - passend zum Blu-ray-Laufwerk - ein HDMI-Ausgang, der auch HDCP unterstützt, sodass sich eingelegte hochauflösende Blu-ray-Filme ohne Umwege digital auf den Fernseher beamen lassen. Einen Steckplatz für die schmaleren 34-mm-Express-Karten gibt's außerdem. Technisch ist das VGN-FZ11Z dank Blu-ray noch fast einzigartig. Das enorm helle Display kann der Akku bei voller Helligkeit allerdings nur eindreiviertel Stunden lang beleuchten; bei 100 cd/m2 reicht es aber für 2 Stunden 7 Minuten. Abgerundet wird das Ganze von einer unverschämt guten Optik und Haptik und einer nahezu perfekten Verarbeitungsqualität.

Sony Vaio VGN-FZ11Z (PCG-381M)

Hersteller Sony Preis 1999.00 € Wertung 371.0 Punkte Testverfahren 1.0

