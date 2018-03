Sony Vaio VGN-NW11Z

Vaio VGN-NW11Z im Test: "Früher war alles besser!" Die romantische Verklärung der Vergangenheit wird wohl nie aussterben. Doch was an hohen Preisen für Mobilrechner - besonders für jene der Firma Sony - wirklich toll gewesen sein soll, das können wohl auch die intellektuellsten Konservativen nicht erklären.

Wer mit begrenztem Budget ein Allround-Notebook mit multimedialem Talent sucht, kann sich dank der NW11-Serie nun auch für den Premium-Hersteller aus Japan entscheiden.

Da freuen wir uns doch lieber über die Gegenwart, denn mit dem Vaio VGN-NW11Z für 899 Euro legt Sony zum ersten Mal einen günstigen Laptop in die Regale. Wer das ziemlich pralle Ausstattungspaket dieses Modells nicht braucht, kann durch den Kauf der weniger üppig ausgestatteten Variante sogar noch 100 Euro sparen.

Kunststoff, aber wertig und robust

Stellt sich die Frage: Ist es ein echtes Sony oder merkt man ihm den Kampfpreis an? Bevor wir voll in den Test einsteigen, ein paar Worte zu den Äußerlichkeiten. Dass das günstige Vaio die Blicke auf sich zieht, war im Test leicht zu beobachten. Stilbewusste Kollegen kamen kaum an dem eleganten Rechner auf dem Schreibtisch vorbei, ohne einmal angefasst zu haben.

Optisch ein echter Leckerbissen, kann das Gehäuse seinen Kunststoffcharakter zwar nicht verbergen; hier bieten andere Materalien eine wertigere Haptik. Doch mit interessanter Riffelung und der robusten Oberfläche dürfte das Sony wohl noch frisch aussehen, wenn manche ehemals glänzende Beschichtung schon vom Zahn der Zeit zerfressen ist.

Messwerte und Ausstattung

Stehvermögen zeigte das Sony auch bei den Ausdauertests. Knapp dreieinhalb Stunden unter connect-Standardbedingungen sind für ein 15,5- Zoll-Gerät mit deutlich unter drei Kilo Gewicht keine schlechte Leistung. Besonders, wenn sie in Relation zur 3D-Grafikpower gesehen werden - über 7000 Punkte etwa im 3D-Mark 05 dürften für normale Gamer genug sein. Die integrierte Ati Mobility Radeon 4570 löst den schwierigen Balanceakt zwischen hoher 3-D-Leistung an der Steckdose und geringem Stromverbrauch durch zwei für die jeweilige Aufgabe optimierte Betriebsarten; bei Akku-Versorgung nimmt die 3D-Grafikleistung entsprechend um 50 bis 60 Prozent ab.

© Archiv

Für Office und Co. bringt der Core-2-Duo-Prozessor T6500 mit 2,1 GHz Taktfrequenz und 4 Gigahertz Hauptspeicher unter Windows Vista Home Premium gute Leistungsreserven. So auch für die Wiedergabe von Videos im Blu-ray-Format. Die gibt das integrierte optische Laufwerk, das auch DVDs brennen kann, entweder über das eingebaute Display (1366 x 768 Pixel) oder per HDMI über einen angeschlossenen Monitor oder Fernseher wieder.

Auch sonst bietet das NW11Z alles an drahtlosen und drahtgebundenen Schnittstellen, was dem normalen Anwender gut und teuer sein kann. Allenfalls auf besondere Highlights wie den Anschluss zur Dockingstation oder das UMTS-Modem muss man verzichten. Abgerundet wird die üppige Ausstattung durch eine 500 Gigabyte große Festplatte.

Fazit

Sicher gibt es auch weiterhin Gründe, teure Modelle aus dem Hause Sony zu kaufen. Doch wer mit begrenztem Budget ein Allround-Notebook mit multimedialem Talent sucht, kann sich dank der NW11-Serie nun auch für den Premium-Hersteller aus Japan entscheiden.

