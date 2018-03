Sony XBA-3 im Test

Was alles in so ein kleines Headset passt: Mit seinen Drei-Wege-Lautsprechern gehört der Sony-Kopfhörer zur Soundelite und lässt sich obendrein bequem tragen.

Sein großer Bruder XBA-4 setzt auf vier, der Sony XBA-3 immerhin auf drei Treiber: Hier arbeiten einzelne Wandler für die Höhen und den Bass sowie ein Breitbandmodell. Klanglich schlägt der XBA-3 in dieselbe Kerbe wie der XBA-4, ist in den tiefsten Lagen jedoch nicht ganz so schwarz. Dafür wirkt sein Hochton ein wenig angenehmer.

In der Summe jedoch muss er in Sachen Klang dem großen Bruder den Vortritt lassen. Der Konter folgt beim Tragekomfort, denn der XBA-3 fühlt sich insgesamt im Ohr angenehmer an. Mit dieser Leistung und seinem audiophilen Klangcharakter bekommt er eine dicke Empfehlung von uns.

Messergebnisse

Impedanz : 9,8 Ohm

: 9,8 Ohm Wirkungsgrad (1 mW): 100 dB

(1 mW): 100 dB Gesamtgewicht: 17 Gramm

Testwertung

Klang : 75 %

: 75 % Tragekomfort & Haptik : 85 %

: 85 % Ausstattung : 65 %

: 65 % Gesamtbewertung: 75 %

