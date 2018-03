Das Xperia Z2 Tablet erweist sich im Test als echter Entertainer: Das astreine Display und die guten In-Ears bringen Musik und Videos groß raus. Sony hat aber auch an nahezu alle Übertragungsarten im Heimnetz gedacht - und macht generell fast alles richtig: Platz 1 in der connect-Bestenliste!

Die Verwechslungsgefahr ist überschaubar, denn Sonys Xperia Z2 Tablet sieht nur einem einzigen Tablet ähnlich: seinem eigenen Vorgänger. Gnadenlos flach ist es, und geradliniger als alle anderen, fast minimalistisch; mit einem signifikanten kleinen, kreisrunden Einschalter auf der Rückseite.

Das Display ist ein Hammer!

Drückt man diesen Charakterknopf, der mittlerweile alle Xperia-Modelle kennzeichnet, strahlen 1200 x 1920 Bildpunkte um die Wette. Die brillante Leuchtkraft des Triluminos-Displays führt Sony auf besondere LEDs zurück, die durch reinere Rot-und Grüntöne ein helleres, gleichmäßigeres Licht erzeugen können. Das gegenüber der Norm deutlich größere Farbspektrum bestätigt auch der Displaycheck im connect-Testlabor.

Wie beim Vorgänger Xperia Tablet Z gilt: Dem dünneren Aufbau des Bildschirms verdankt auch das aktuelle Xperia Z2 Tablet sein Gardemaß von 6,7 Millimetern Bauhöhe. Trotzdem bringt Sony einen 6000 mAh starken Akku unter. Dank dessen Ausdauer von weit mehr als sieben Stunden und des für einen 10-Zöller sensationell geringen Gewichts von 430 Gramm kommt auch dann keine Müdigkeit auf, wenn man das Tablet über längere Zeit in der Hand hält. In digitalen Magazinen stöbern oder Fotos und Videos anschauen - alles auch auf Dauer kein Problem.

Heimvernetzung inklusive

Aber Sony wäre nicht Sony, wenn der Entertainment-Spezialist nicht auch die häusliche Unterhaltungselektronik im Blick hätte. So lässt sich das Tablet dank NFC unkompliziert mit Bluetooth-Geräten koppeln und sowohl via Miracast als auch per DLNA drahtlos mit einem entsprechend gerüsteten TV oder Projektor verbinden. Kompatible Apps erkennen natürlich auch Chromecast.

