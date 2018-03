Sony Xperia XZ2 und XZ2 Compact im ersten Test

© Sony Sony Xperia XZ2 und XZ2 Compact: Sony verabschiedet sich von der kantigen Designsprache. Der Rücken der neuesten Generation ist sogar gewölbt.



Neben dem lang gestreckten Display im 18:9-Format sticht auch das neue Design von Sony Xperia XZ2 und XZ2 Compact sofort ins Auge. Die Sonys sind deutlich runder geworden, die Rückseite ist nun bauchig gewölbt und misst an der dicksten Stelle 11,1 beziehungsweise 12,1 Millimeter (XZ2 Compact). Die Angst vor einem Ziegelstein in der Hosentasche ist aber unbegründet. Dank der ergonomischen Rundungen liegen beide ausgesprochen gut in der Hand, besser sogar als die Vorgänger.

Das XZ2 kratzt zwar an der 200-Gramm-Marke, aber das spricht ja auch für die Güte der verwendeten Materialien: Sony setzt auf einen massiven Aluminiumrahmen und eine Rückseite aus gebogenem Glas, was für eine hervorragende Haptik sorgt. Beim Kompaktmodell muss dagegen Polycarbonat für die Rückseite reichen, die Textur erinnert aber mehr an Keramik als an Kunststoff, kein Beinbruch also. Beide Modelle werden in Schwarz, Weiß, Grün und Pink angeboten und sind Sony-typisch wasserfest nach IP68. Der Marktstart in Deutschland ist für April angesetzt, die UVP liegt bei 799 Euro (XZ2) beziehungsweise 599 Euro (XZ2 Compact).



Idealer Kompromiss

Weil die Displays dicht an den Rahmen grenzen, hat Sony den Fingerabdrucksensor von der rechten Seite nach hinten verlagert – eine gute Entscheidung. Uns hat vor allem das Kompaktmodell gefallen. Während das Display des Vorgängers mit 4,6 Zoll und HD-Auflösung für unseren Geschmack schlicht zu klein war, wächst es nun mit 5 Zoll und erweiterter Full-HD-Auflösung (2160 x 1080 Pixel) auf ein optimales Maß. Weil es die Gehäusefront maximal ausnutzt, ist das XZ2 Compact trotz 5-Zoll-Display kleiner als ein iPhone 8 (4,7 Zoll).

Dieses Modell könnte der ideale Kompromiss zwischen Handlichkeit und Darstellungsqualität werden, zumal Sony technisch alles reinpackt, was gerade angesagt ist. Das Herzstück bildet Qualcomms brandneuer Top-Prozessor Snapdragon 845​, der von 4 GB RAM flankiert wird. Die Hauptkamera bietet einen 19-Megapixel-Sensor, der neben Sonys exklusiver Super-Zeitlupe (960 Bilder pro Sekunde) auch 4K-Videoaufnahmen mit HDR beherrscht. Ebenfalls beeindruckend: Die frontseitig abstrahlenden Stereo-Lautsprecher, die ordentlich Krach machen; laut Sony hat die Lautstärke im Vergleich zu den Vorgängern um 20 Prozent zugelegt.



Nur das XZ2 kann Qi

Das Flaggschiff-Modell wird aber das XZ2. Der 5,7-Zöller unterstützt den Drahtlos-Ladestandard Qi und ist mit einem kleinen Vibrationsmotor ausgestattet, der ähnlich wie Apples Taptic Engine ein präziseres haptisches Feedback ermöglicht. Zum Lieferumfang gehört ein Schnellladenetzteil, während das Compact mit einem normalen Stecker auskommen muss. Beide Modelle teilen die gleichen Kritikpunkte: Zum einen fehlt eine Klinkenbuchse für Kopfhörer, zum anderen ist der interne Speicher mit 64 GB relativ knapp.​



