Wie gut ist das Sony Xperia Z1 in Sachen LTE. Wir haben LTE-Empfang und -Empfindlichkeit im eigenen Labor gemessen. Und zeigen sich beim 4G-Funk große Unterschiede in der Performance.

Mit starken GSM- und schwachen UMTS-Werten überzeugte das sehr robuste Sony Xperia Z1 bei den Messungen nicht ganz. Umso neugieriger war das Testteam, wie es um die LTE-Talente des großen Sony-Smartphones bestellt ist. Im schwierigen 2,6-GHz-Band strahlte es mit der geringsten Leistung.

Auch die für den Download wichtige Empfindlichkeit lag am Ende der gemessenen Smartphones, doch hier tummeln sich vier Mitbewerber innerhalb von einem Dezibel, das ist vernachlässigbar. Das Richtdiagramm bei 2,6 GHz zeigt einen überwiegend gleichmäßigen Charakter mit leichter Bevorzugung einer Richtung. Ein wenig experimentieren mit der Ausrichtung kann sich in kritischen Situationen also lohnen.

Bei 1,8 GHz sendet das Sony Xperia Z1 mit der zweithöchsten Leistung im Testfeld, bei der wichtigen Empfindlichkeit landet es etwas abgeschlagen auf dem letzten Platz. Das Richtdiagramm zeigt zudem Einbrüche, die sich bei abrupten Positionsänderungen auswirken können.

Bei dem in Deutschland am weitesten verbreiteten LTE auf 800 MHz kommt schließlich der Moment des Sony Xperia Z1: Bei der Sendeleitung liegt es mit dem dritten Platz nah an der Spitze, bei der für schnelle Downloads so wichtigen Empfindlichkeit holt es sogar Platz eins. Dem breitflächigen Einsatz kommt das entgegen.

