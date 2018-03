Sony Xperia Z3 im Test Datenblatt Wertung

Das Xperia Z3 zeigt sich im Test als Phablet, das zwar nur schwer in die Hosentasche passt, dessen mächtiger Bildschirm im Gegenzug aber locker als Tablet-Ersatz taugt. Für alle, die es etwas kleiner mögen, bietet Sony parallel das Xperia Z3 Compact (Testbericht).

Gehäuse und Verarbeitung auf Premium-Niveau

Material und Verarbeitung sind beim Xperia Z3 vom Feinsten: Vorder- und Rückseite sind mit Glas beschichtet und werden von einem gerundeten Rahmen aus Aluminium zusammengehalten. Haptisch gefällt das kühle Metall sehr gut, die Verarbeitung ist exzellent, beides vermittelt auf Anhieb ein Premiumgefühl. Obendrein ist das Ganze durchaus robust. Dank Zertifizierung nach IP65/68 ist das Xperia Z3 wasser- und staubfest. Allerdings schmiegt sich das Z3 nicht so ergonomisch in die Hand wie ein HTC One M8 oder ein Samsung Galaxy S5 (Testbericht) mit ihren gebogenen Rücken. Obendrein fehlt ihm aufgrund der glattpolierten Rückseite ein bisschen Halt auf glatten Oberflächen.

Display der Spitzenklasse

Das Display des Xperia Z3 gehört zur absoluten Spitzenklasse: Auf 5,2 Zoll werden 1920 x 1080 Pixel angezeigt, die Darstellungsqualität ist hervorragend. Das Panel ist sehr blickwinkelstabil, kontrastreich, und mit einer Helligkeit von 535 Candela auch im Freien noch sehr gut ablesbar.

Ausstattung fast komplett

Bei der Ausstattung lässt sich Sony nicht lumpen: Qualcomms Snapdragon-Plattform 801 sorgt für den Antrieb, die vier Hauptkerne sind mit 2,5 Gigahertz getaktet, der Arbeitsspeicher beträgt großzügige 3 GB. Um es kurz zu machen: Sony setzt auf einen der stärksten Chipsätze, die der Markt derzeit kennt, und hat die Benutzeroberfläche perfekt darauf abgestimmt.

Und auch bei der Funkausstattung gibt's bis auf Infrarot keine Lücken: LTE Cat 4 für Datenempfang bis maximal 150 Mbit/s, WLAN samt ac-Standard. Beim Arbeitsspeicher begnügt sich das kleinere Z3 Compact mit 2 GB, ansonsten ist die Ausstattung beim Xperia Z3 Compact (Testbericht) praktisch identisch mit der des Z3.

Kamera auf Top-Niveau

Die Kamera des Xperia Z3 ist wiederum identisch mit der des Xperia Z2 (Testbericht), nur die Brennweite wurde minimal erweitert und die Lichtempfindlichkeit auf ISO 12.800 erhöht. Auf den Fotos ist beides nicht sichtbar, die Qualität liegt auf einer Höhe mit dem Z2 - und das bedeutet wiederum, dass man sich auch mit dem Z3 nicht hinter Topgeräten wie dem Kamerakönig Nokia Lumia 930 (Testbericht) verstecken muss. Im Gegensatz zu den meisten anderen Smartphones spendiert Sony dem Xperia Z3 wie auch dem Z3 Compact eine separate Auslösetaste, sodass man immer schnellen und bequemen Zugriff auf die Kamera hat.

Hervorragender Empfang bei LTE und UMTS

Im connect-Testlabor überzeugt das Xperia Z3. Bei der Akkulaufzeit muss sich das große Z3 zwar dem Vorgänger Z2 geschlagen geben, eine typische Ausdauer von 6:46 Stunden bringt den Nutzer aber immer noch locker über den Tag. Hinzu kommen ein sehr guter Klang beim Telefonieren sowie hervorragende Funkleistungen, vor allem bei UMTS und LTE.

Fazit: Sprung auf Platz 3

Am Ende muss sich das Sony Xperia Z3 nur dem kompakteren Konkurrenten Z3 Compact und dem Samsung Galaxy S5 geschlagen geben. Das Z3 Compact bietet mehr Ausdauer und ist etwas besser zu handhaben. Im Vergleich zum Galaxy S5 schneidet es nur bei der Ausdauer schlechter ab. Ansonsten ist das Z3 auf gleichem Niveau oder besser. Legt man nochmals den Vorgänger Z2 daneben, ist das insgesamt nochmal ein deutlicher Sprung nach vorn.

