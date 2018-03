Praxistest

Soundfreaq SFQ-02 Sound Step im Praxistest

von Sedin Mujic

Der Hersteller Soundfreaq will die Musikanlage von Kabelsalat befreien und setzt nicht nur auf die iGeräte von Apple, sondern bleibt mit seiner Technik stets auch für Mitbewerber als Spielpartner im Gespräch. AUDIO schaute ganz genau hin, was sich die "Freaqs" bei der SFQ-02 alles ausgedacht haben und wie weit die Idee vom kabelfreien Klangvergnügen in der Praxis funktioniert.