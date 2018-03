Speak and Translate im Test

© connect App,Übersetzer,Speak and Translate

Mit Speak and Translate können drei unterschiedliche Betriebsarten ausgewählt werden. Übersetzungen der Android-App können entweder per Sprach- oder per Textausgabe ausgegeben werden. Die dritte Betriebsart ist vor Allem in direkten Konversationen hilfreich, denn nach einer Sprachausgabe wird sofort eine neue Spracheingabe gestartet, so kann der Redefluss mit einem ausländischen Gesprächspartner gewährleistet werden. Das Ganze wirkt zu Beginn etwas undurchsichtig, stellt sich aber schnell als nützlich heraus.

Neben der übersichtlichen Bedienung und den verständlichen Icons, werden Sprachen je nach Wahl automatisch erkannt. Bei den Übersetzungen im Test konnte Speak and Translate vor Allem bei der Spracheingabe kaum korrekt Ergebnisse liefern. Die App setzt auf eine eigene Spracherkennung, alle anderen Apps setzen auf die Spracherkennung von Google.

Anzeige

Speak & Translate

connect-Urteil: ausreichend

Preis: kostenlos

Downloadlink: Google play

Dies hätten die Entwickler auch tun sollen, denn längere Texte über die Tastatur einzugeben kann ziemlich schnell auf die Nerven gehen. Waren die Übersetzungen dann mühsam eingegeben, konnte die App zwar die richtigen Zeitformen anwenden, Vokabeln passten allerdings oft nicht zum Kontext.

Zum Test: Übersetzer-Apps im Vergleich

Für ein Repertoire von ca. 100 Sprachen zahlt der Androide aktuell 2,88 Euro. Ein ungerechtfertigter Preis, da es durchaus bessere Alternativen gibt, die sogar kostenlos zur Verfügung stehen.

Download: Testergebnisse: Speak and Translate

Anzeige

Mehr zum Thema Fitness App fürs iPhone Home Workout im Test Tägliches Training in nur fünf Minuten: Für Vielbeschäftigte nicht schlecht, doch eine professionelle Trainingsunterstützung sieht anders aus.

Pollenflug-App Pollenalarm für Windows Phone im Test Die Windows-App Pollenalarm ist schön gestaltet, im Test gut bedienbar und bringt ausreichend viele Features mit - aber leider keinen… Pollenflug-App Pollen-Radar-App im Test Die App Pollen-Radar von Ratiopharm enttäuscht insgesamt: Gut und schnell zu bedienen, mit ausführlichem Ratgeber, aber mit sehr wenig Features und…

Cloudspeicher Online-Speicherdienst Box im Test Der Online-Speicherdienst Box punktet im Test mit gut gemachten Apps für iOS, Android und Co. Die Gratisversion wirkt allerdings etwas unspektakulär. Apps Fantastical 2 im Test Eingabe in natürlicher Sprache, ein Today-Widget und eine Aufgabenverwaltung: Fantastical 2 ist das Kalender-Powerhouse für iOS. Wir haben den Test.