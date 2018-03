Sony Xperia XZs im Test

© Sony Sony Xperia XZs

Pro edles, klassisches Sony-Design

helles, gut ablesbares LC-Display

gute Kameraausstattung mit Zeitlupen-Modi

aktuelles Android mit gutem Update-Support

sinnvolle Assistenzfunktionen

gute Sende-/Empfangsleistungen

staub-/wassergeschützt nach IP 65/68

hochwertige Verarbeitung Contra Fotoqualität könnte noch besser sein

nur USB-2.0-Datenraten via USB-Typ C Fazit connect Urteil: gut (405 von 500 Punkten) 81,0%

Die aktuelle Nummer zwei der Xperia-Rangliste vertraut weiterhin auf das markante Sony-typische Design mit gewohnt gediegener und eleganter Anmutung.

Immer top gestylt

Eines hat das XZs dem Topmodell Xperia XZ Premium gar voraus: Finger hinterlassen auf dem matten Metallgehäuse kaum Spuren. Was dort stören könnte, ist die zweigeteilte Rückseite. Zudem steht die Hauptkamera merklich über. Die Verarbeitung ist dagegen tadellos. Der 161 Gramm schwere Riegel fühlt sich grundsolide an und ist staubdicht sowie wassergeschützt nach den IP-Klassen 65/68. Der Ein/Aus-Schalter mit integrierten Fingerprintsensor, Fotoauslöser und die Abdeckung für den Nano-SIM/Micro-SD-Einschub sind exakt in den Rahmen eingepasst.

Feiner Full-HD-Screen

Hinter dem Gorilla-Schutzglas steckt wie gehabt ein sehr helles, 13,2-cm-LC-Display (5,2 Zoll) mit 1920 x 1080 Pixeln. Für flottes Arbeitstempo und eine reibungslose Bedienung sorgt mit Qualcomms Snapdragon 820 der Systemchip, der auch im Xperia XZ werkelt. An Speicher stehen intern rund 18 GB für eigene Apps und Daten bereit. Den Arbeitsspeicher haben die Japaner auf 4 GB erhöht.



© Sony Das Sony Xperia XZs kommt in den Farben Schwarz, Silber und Blau.

Das volle Programm

Das aktuelle Betriebssystem (Android 7.1.1), die aufgeräumte Sony-Benutzeroberfläche und die vorinstallierten Apps entsprechen der Ausstattung des XZ Premium. Das bedeutet: Auch die komfortablen Assistenzfunktionen und die Stamina-Modi zur Schonung der Reserven des 2900 mAh starken Akkus sind vorhanden. Letzterer hält im connect-Nutzungsmix immerhin 7,25 Stunden ohne Nachladen durch.

Kamera mag viel Licht

Die 19,2-Megapixel-Kamera bietet eine vergleichbare Ausstattung wie deren Pendant im XZ​​ Premium. Zudem zeigten beide Modelle im Bildvergleich nahezu dieselben Vorzüge, aber auch ähnliche Schwächen. Bei Tageslicht war die Bildqualität teilweise exzellent. Bei ungünstigeren Lichtverhältnissen gerieten die Aufnahmen schnell krisselig.​



© WEKA Media Publishing GmbH Testsiegel connect gut

Stark im Funktest

Punkten konnte der Proband mit durchgängig guten Funkeigenschaften in allen Mobilfunknetzen. Da hatte sogar die nominelle Sony-interne Nummer eins, das XZ Premium, das Nachsehen. Insgesamt verdienten die Leistungen des Xperia XZs in weiten Teilen gute Noten. Aber das reicht heute nicht mehr, um ganz vorne mitmischen zu können. Insofern muss sich das Xperia XZs absolut betrachtet etwas weiter hinten einreihen. Im Sony-Ranking landete es aber mit hauchdünnem Vorsprung sogar auf dem ersten Platz.



