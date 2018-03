Wenn der Amp ausreichend Kraft und Kontrolle zur Verfügung stellte, reihte sich die Audium Comp 5 (ab 2000 Euro, Paarpreis) auch bei großem Jazz-Besetzungen wie "Ray Sings, Basie Swings" in eine Reihe mit weit größeren und teureren Boxen ein.

© Archiv Standbox Audium Comp 5

Der Name Audium hatte bisher bei HiFi-Fans einen guten, aber nicht allzu bekannten Namen: Mit ambitionierten Röhrenverstärkern machten die Berliner bisher von sich reden. Dass man nun auch "in Breitbändern" macht, ist da kein Zufall; zumal Audium-Chef Frank Urban lange Jahre mit seiner Boxenmarke Visonik erfolgreich war. Bei Audiums Comp 5 freilich ist komplett neu gedacht worden: Der 3 Zoll (7,5 Zentimeter) kleine Papier-Breitbänder mit Neodym-Antrieb ersetzt Mittel- und Hochtöner und darf in seinem röhrenförmigen Innengehäuse bis etwa 250 Hz hinab spielen. Nicht nur sein Volumen ist komplett vom Bassgehäuse entkoppelt, man spendierte ihm auch eine eigene, lackierte Schallwand. Den gesamten Tieftonbereich übernimmt ein ovales Basschassis der Maße 6 mal 9 Zoll, das als quasi Downfire-Woofer im Sockel der schlanken Box montiert ist.

© Archiv Beller-Bass: Das ovale Chassis sitzt im Sockel der Box und arbeitet via Grenzflächeneffekt bis in den Grundtonbereich hinauf. Ganz unten wird es durch ein Reflexrohr verstärkt.

Eile mit Weile - Schnelligkeit und Hektik waren die Sache der Audium nicht. Zum einen verlangt sie etwas Sorgfalt bei Aufstellung und Einwinkelung - im AUDIO-Hörraum tönte es wandfern und mit 10 Grad Drehung gegenüber der Grundseite am homogensten. Wer entspannte Musik wie Whitetrees "Cloudland" auflegte, erlebte dann eine geradezu magisch zu nennende Jazzclub-Atmosphäre mit realistischem Raum, genauestens eingebundenen Instrumenten und einem erstaunlich satten, tiefreichenden Bassfundament.

Wenn der Amp ausreichend Kraft und Kontrolle zur Verfügung stellte, reihte sich die kleine Comp 5 auch bei großem Jazz-Besetzungen wie "Ray Sings, Basie Swings" in eine Reihe mit weit größeren und teureren Boxen ein, ohne an breitbänder-typischer Homogenität zu verlieren oder die Brüche zwischen den beiden Tönern ohrenkundig werden zu lassen. Einzig mit allzu komplexer Klassik fiel eine leichte Verengung des Präsenzbereichs von Streichern und Stimmen auf, auch ließ sie es beim energiegeladenen "Teen Town" (Weather Report, Bass Fire, Zounds) doch zu entspannt angehen.

Audium Comp 5

Hersteller Audium Preis 2000.00 €

