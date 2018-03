Standlautsprecher Teufel T 500

Preiswerten, nicht ganz so kraftvoll aufspielenden Verstärkern kam der bärige und temperamentvolle Charakter der Teufel T 500 (700 Euro das Paar) sehr entgegen.

Boxenspezialist Teufel spendiert seiner großvolumigen T 500 ein auffallend massives Gehäuse auf der Basis hochfester MDF-Platten, die sich beim Abklopfen extrem ruhig verhalten. Der Materialeinsatz ist nicht zuletzt am Gewicht ablesbar: Das erreicht stückweise stolze 26 Kilogramm.

Eine Klasse für sich sind die Bass-Chassis der Teufel T 500, ausgerüstet mit langhubigen Sicken und Kevlarmembranen. Die bärenstarken, auf Tiefgang und Sauberkeit abgestimmten Doppelmagnete würden manchem Subwoofer zur Ehre gereichen.

© Archiv Das Bassreflexrohr mündet oberhalb der Sockelplatte.

Der Mitteltöner nutzt eine Membran aus Papierlaminat und ein separates Volumen, wo ihm das Toben der Bässe nichts anhaben kann. Ungewöhnlich groß mit 28 Millimetern Durchmesser geriet die Gewebekalotte, die zwecks besserer zeitlicher Anbindung auf der Schallwand etwas nach hinten versetzt wurde.

Eine zweiteilige, klassenunüblich komplexe Frequenzweiche weist die Arbeitsbereiche zu.

Durchweg gute bis sehr gute Ergebnisse meldete das Labor. Hervorzuheben sind insbesondere die Schalldruckfestigkeit der Teufel T 500 und die untere Grenzfrequenz, die mit satten 41 Hertz den Bestwert markiert, knapp vor der Canton.

Besonders gut gefiel den Testern der Bass. Hier ging die Teufel T 500 satt und volumenbetont zur Sache, ohne darüber die Genauigkeit zu vernachlässigen. Der Klang insgesamt war viel mehr spaßorientiert als um das letzte Quäntchen Neutralität und Plastizität bemüht.

Preiswerten, nicht ganz so kraftvoll aufspielenden Verstärkern kam der bärige und temperamentvolle Charakter der Teufel T 500 sehr entgegen. Für den unkomplizierten, eher an Pop als an Klassik orientierten Geschmack - wie auch für den gelegentlichen Einsatz im Partykeller - ist die hoch belastbare Teufel genau die richtige Wahl.

Teufel T 500

Hersteller Teufel Preis 700.00 € Wertung 45.0 Punkte Testverfahren 1.0

