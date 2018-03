Star Money im Test

© Hersteller Star Money

Star Money

Systembasis & Handhabung: 42 Pkt. von 50 Pkt.

Funktionalität: 20 Pkt. von 30 Pkt.

Sicherheit und Datenschutz: 16 Pkt. von 20 Pkt.

Gesamturteil: gut (78 Pkt. von 100 Pkt.)

Optisch fällt Star Money deutlich spartanischer aus als andere Banking-Apps. Funktional werden mit Termin- und Rücküberweisungen, Lastschriften und Daueraufträgen aber weit mehr als nur die Grundfunktionen des Online-Bankings abgedeckt.

Wie schon beim letzten Review hinkt die Android-Version, die immer noch auf eine Trennung der Umsätze nach Sachkategorien verzichtet, ihrem iPhone-Pendant hinterher, wo sich der Kategorienkatalog mittlerweile sogar anpassen lässt. Umsatzanalysen können daher nur unter iOS ausschnittsweise heruntergebrochen werden. Ebenfalls dem iPhone vorbehalten bleiben zusätzliche Ansichten, in denen beispielsweise nur die geschäftlichen oder nur die privaten Konten zusammengefasst werden.

Kreditkartenumsätze bleiben mit Ausnahme der Sparkassen-Kreditkarte außen vor. Auch sonst beschränkt sich Star Money mit Girokonten, Depot- und Tagesgeld- oder Bausparkonten vornehmlich auf die Kernprodukte der Banken und Sparkassen, was in der Unternehmenshistorie begründet sein dürfte: Die Star Finanz ist eine hundertprozentige Tochter des IT-Dienstleisters Finanz Informatik. Der hatte im Sommer 2010 mit der Sparkassen-Banking-Software SFirm ein bankenorientiertes Unternehmen erworben, das nur ein halbes Jahr später mit der Star Finanz fusionierte. Der Schwerpunkt der Gruppe, die auch als Betreiber des Online-Bezahlverfahrens Giropay auftritt, liegt in der Entwicklung und Vermarktung sicherer Banking- und Finanz-Lösungen.

Das macht Star Money unter dem Gesichtspunkt der Datensicherheit zu einer Ausnahme: Neben einem Dienstleister der GAD-Unternehmensgruppe für das zweistufige PIN/TANVerfahren verblieben die Datenströme im Test innerhalb der eigenen Unternehmensinfrastruktur, namentlich Subadressen von starmoney.de und starfinanz.de - der Android-App reichte sogar Letztere. Hier gelang auch die vollständige Entschlüsselung der Daten nicht, was potenzielle Angriffe erschweren dürfte. Weitere Banking-Apps finden Sie in unserem Vergleichstest.

