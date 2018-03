© Stepstone Stepstone Logo

Stepstone wurde vor fast 20 Jahren in Oslo gegründet, gehört inzwischen zu Axel Springer und gilt als eines der größten und besten Karriereportale hierzulande. Leider erfüllt die App diesen Anspruch nicht ganz.

Bedienung

Stepstone bietet zwar ein kostenloses Nutzerkonto an, dennoch ist die App nicht wirklich geräteübergreifend nutzbar. So wird die Merkliste mit interessanten Stellenangeboten nur lokal gespeichert, in der Android-Version wird diese Übersicht seltsamerweise in Englisch dargestellt. Und die Programmierung auf Android hat noch einen weiteren Haken: Sämtliche gespeicherten Suchagenten heißen hier "Jobs in Germany", während sie auf iOS mit korrekten Bezeichnungen aus der Suchanfrage angezeigt werden.

Funktionen

Angebote anderer Jobportale haben wir nicht gefunden, auch die Arbeitsagentur ist hier nicht an Bord - schließlich will Stepstone ja auch ein spezielles Karriereportal sein. Umso mehr enttäuscht, dass der Jobsuchende trotz Nutzerkonto weder ein Bewerberprofil anlegen noch seinen Lebenslauf hochladen kann.

Per Telefon oder Mail gleich beim Unternehmen vorstellig werden? Geht nicht. Eine Direktbewerbung ist ebenfalls nicht vorgesehen. Firmeninfos und -bewertungen bietet Stepstone keine, Suchkriterien und -filter enttäuschen.

Fazit

Von einem Anbieter für Fach- und Führungskräfte hätten wir mehr erwartet. Die gute Bedienbarbarkeit und der Suchagent können den trüben Gesamteindruck am Ende nicht entscheidend verbessern.

Pro

einfach zu bedienen

internationale Stellensuche in 7 Ländern

kostenlos

Kontra

schwache Features

technisch fehlerhafte Android-Version

