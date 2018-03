stereoplay - Hintergrund: Die Geduldsprobe

© Archiv

Wer sich für mehr interessiert, als nur den reinen Film zu konsumieren, der schaut auch gerne in die Making-of-Dokumentationen und wirft einen tieferen Blick hinter die Kulissen. Solche Funktionen verpackt die Industrie gerne auf mit der Blu-ray verknüpften Internet-Portalen mittels BD-Live. Wer das schon mal ausprobiert hat, der wundert sich, dass trotz schneller DSL-Verbindung die Daten nur einzeln, bitweise in den Player tröpfeln. Einzig die Playstation geht bislang mit PC-artiger Geschwindigkeit auf die Daten los.

So werden die Online-Inhalte schnell zum Geduldspiel, was schade ist, verbergen sich dahinter doch oft interessante Features. stereoplay fragte Authoringstudios, die BD-Live produzieren, warum das so ist, und bekam immer die gleiche Erklärung: Ein Linux-Rechner wie die PS 3 verarbeitet das in Java programmierte BD-Live wie ein schneller PC. In Hardware-Playern muss ein kleiner Controller-Chip diese stressige Aufgabe erledigen, der damit eigentlich überfordert ist, weil er lediglich dafür konstruiert wurde, das Lautwerk zu steuern und die Daten für das Bildschirmmenü bereitzustellen. Für schnelles BD-Live müssten die Hersteller ausgewachsene Computer einbauen.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Denon AVR 3313 + DBT 3313 UD im Test Dank Denon Link HD gibt der AV-Receiver den Systemtakt an den Blu-ray-Player weiter. Ob sich der Klang dadurch verbessert, zeigt der Test.

Testbericht Pioneer SC LX 76 + BDP 450 im Test Pioneer synchronisiert die Taktung von AV-Receiver und Blu-ray-Player über PQLS. Ob das den Klang verbessert, zeigt der Test. Testbericht Denon AVR-4520 + DBT-3313 UD im Test Die Premium-Kombi aus Universal-Player DBT-3313 UD und AV-Receiver AVR-4520 von Denon spielt dank Denon Link HD perfekt zusammen.

Blu-ray-Player Oppo BDP-105 im Test OPPOs neuer Blu-ray/Universal-Player bietet neben bombastischer Verarbeitung und den bisherigen Funktionsextras auch HDMI- und Digitalaudio-Eingänge… Blu-ray-Player Electrocompaniet EMP3 im Test Multimedialität mit High-End-Anspruch. Electrocompaniet bringt seinen Universal-Player auf den neuesten Stand: HDMI-Eingang und ARC bereiten nunmehr…