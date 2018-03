stereoplay - Hintergrund: Maßkonfektion

© Archiv

© Archiv Die Treiner sind in die nach Ohrabdrücken gefertigten Schalen eingepasst.

Anzeige

Da liegt es nahe, dass man Hörer für das eigene Ohr maßschneidern lässt. Ultimate Ears bietet dies schon seit längerem an. So kann man sich beim Vertrieb eine Liste von Hörgeräte-Spezialisten geben lassen, um einen Termin für einen Ohrabdruck zu vereinbaren. Die Abnahme geschieht völlig schmerzfrei mittels weichem Kunststoff. Nach diesem Modell fertigt dann Ultimate Ears einen Maßhörer, der genau in die Ohrmuschel passt. Er besteht aber aus härterem Kunstoff, um langzeitstabiler zu sein.

© Archiv Basis für maßgefertigte Hörer und Ortoplastiken sind Ohrabdrücke.

Auf Grund des Aufwands ist dieser Service ab dem Model Super Fi 4 möglich, der als Custom-Version 450 Euro kostet. Das Topmodell Super Fi 11 schlägt dann mit 1250 Euro zu Buche. Wem dies zu teuer ist, der kann einen Kompromiss eingehen und sich weiche Otoplastiken anfertigen lassen. Diesen Service bietet sowohl Ultimate Ears als auch Beyerdynamic an.

Diese Otoplastiken bestehen aus weicherem Silikon, das nicht so lange hält wie die härteren Maßmodelle, aber das Tragegefühl angenehmer macht. Das Verfahren hierzu ist das gleiche wie bei den Maßhörern. Die Ortoplastik stellt das Ohranpassungsstück dar, in das der Hörer ohne weitere Silikonadapter gesteckt wird.

© Archiv In die Ortoplastiken werden dann die Hörer gesteckt.

Der Preis für ein Ortoplastik-Paar liegt bei 130 Euro. Was deutlich Geld spart, da man einen seriengefertigten Hörer dazu kauft. Ein weiterer Vorteil ist, dass es dazu auch Dämpfungsfilter zum Einstecken gibt, die beim nächsten lauten Konzert helfen, das Hörvermögen zu schonen.

Anzeige

Mehr zum Thema In-Ear-Kopfhörer RHA T10i im Test Der In-Ear-Kopfhörer RHA T10i passt sich nicht nur im Tragekomfort an den Hörer an. Durch austauschbare Filter lässt sich auch der Klang individuell…

Over-Ear-Kopfhörer Pioneer SE-Master 1 im Test Mit dem SE-Master 1 soll es für Pioneer wieder vorwärts gehen. Wir konnten schon ausprobieren, was der brandneue offene High-End-Hörer kann. Kopfhörer Sennheiser HD 630VB im Test Sennheisers HD 630 zeigt im Test den Fokus und die Neutralität eines Studiomonitors, lässt dem Musikhörer aber freie Wahl beim Basspegel.

HD-Player und Kopfhörer Astell&Kern AK Junior und B&O Beoplay H6 im Test 85,0% Manchmal kreiert der Zufall die besten HiFi-Anlagen. Zum Beispiel: HD-Porti Astell&Kern AK Junior zusammen mit Kopfhörer… Bluetooth-Kopfhörer B&W P5 Wireless im Test 80,0% Bowers & Wilkins befreit seinen Vorzeige-Kopfhörer P5 von allen Kabeln. Der B&W P5 Wireless ist dank Bluetooth einer der…