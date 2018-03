Die relativ kleinen Standboxen in diesem Testfeld erzielen mit ihren modernen Chassis eine beachtliche Basspräzision. Defizite gibt es nur in Sachen Tiefgang, dazu fehlt es schlicht an Gehäusevolumen.

16 bis 20 Hertz sind hörbar, doch tiefer als 40 bis 50 Hertz geht keine der Boxen im Feld. Anspruchsvolle ziehen deshalb einen Subwoofer in Erwägung, der nicht zu klein ausfallen sollte. Eine 10 Zoll große Membran wäre die Richtschnur für Stereo. Bei Multichannel darf es gut und gerne ein 12-Zöller sein, wenn die großen Gefühle gefragt sind.

