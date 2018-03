Stuffle zeigt sich im Test als eine liebevoll gestaltete Flohmarkt-App. Sie bietet eine integrierte Bezahl- und Versandfunktion, aktives Ideen-Forum - so begeistert und bindet man seine Nutzer.

Stuffle

Systembasis & Handhabung: 44 Pkt. von 50 Pkt.

Funktionalität: 29 Pkt. von 50 Pkt.

Gesamturteil: 73 (befriedigend)

Stuffle setzt ähnlich wie Mitbewerber Shpock auf eine Mischung aus Kleinanzeigen-App, Flohmarkt und Community. Insgesamt etwa 600 000 Angebote sind aktuell online, und der Erfolg hat offenbar Aufmerksamkeit erregt: Gerade erst hat Immobilienscout die Mehrheit an dem Hamburger Start-up erworben.

Die zwei großen Kritikpunkte gleich vorweg: Bei Stuffle vermissen wir die sehr praktische Einteilung in Kategorien respektive Themenbereiche. Auch ist die Vorgabe, bei einer Anzeige nur ein Bild und maximal 140 Zeichen Text einzustellen, arg knapp bemessen. Ansonsten gibt es an dieser Flohmarkt-App aber nichts auszusetzen: Die Gestaltung ist jung und erfrischend anders, auch Stuffle bietet mit der Schaufenster-Darstellung beim Stöbern in verschiedenen Angeboten echtes Flohmarkt-Feeling.

Dazu überrascht die App mit liebevollen Details. Löscht man zum Beispiel seine Suchanfragen, erscheint ein kurzes "Keiner wird's erfahren ;)" auf dem Display. Und das Team von Stuffle arbeitet aktiv an der Weiterentwicklung: Im Ideen-Forum kann man Kritik und Anregungen anbringen, die Einträge werden kommentiert, der Bearbeitungsstatus wird öffentlich aktualisiert - so ist bereits eine (nicht nur von uns gewünschte) Verbesserung der Suchmöglichkeiten geplant.

Stuffle denkt die Kleinanzeigen-App neu und hat dazu clevere Features entwickelt. Eine integrierte Bezahlfunktion über Paypal macht den Handel beispielsweise besonders sicher, und eine Kooperation mit Kalaydo ermöglicht das bequeme Einstellen der eigenen Annoncen in einem zusätzlichen Kleinanzeigen-Portal.

