Subwoofer Canton AS 85 SC

Pieksauber und in allen Lebenslagen frei von Nebengeräuschen empfiehlt sich der Canton AS 85 Sc (450 Euro) als Spielpartner für eher kleinere Boxen und Heimkino-Anlagen.

© Archiv Lautsprecher Canton AS 85 SC

© Julian Bauer Zahlreiche ein- und Ausgänge sorgen für einen universellen Einsatz des Woofers.

Der AS 85 SC von Canton macht schon visuell kein Geheimnis um seinen Verwendungszweck. Die von einer Doppelsicke geführte Alumembran und der via Luftmasse zugeschaltete Bassreflextunnel sitzen dort, wo man sie klassischerweise erwartet: an der Boxenfront. Cinch- wie auch Boxenklemmen erlauben den Einsatz an Geräten unterschiedlichster Art.

Die konventionell analog aufgebaute Endstufe mag mit 100 Watt Sinusleistung auf dem Papier nicht sonderlich stark erscheinen, dennoch erzielt der AS 85 beachtliche Schalldruckwerte von 107 Dezibel, bei eher moderatem Tiefgang. Pieksauber und in allen Lebenslagen frei von Nebengeräuschen empfiehlt sich der Canton als Spielpartner für eher kleinere Boxen und Heimkino-Anlagen.

