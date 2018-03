Subwoofer Dynaudio Sub 250 Datenblatt

Ob ökologische Gründe bei der Konstruktion des Dynaudio Sub 250 mitspielten, ist nicht bekannt: Das Chassis bleibt mit 24 Zentimetern Durchmesser noch im Rahmen und begnügt sich daher auch mit 200 Watt Verstärkung. Gerade noch eine Kantenlänge von 29,5 Zentimetern erreicht der wahlweise in Echtholzfurnier oder Lack erhältliche Basswürfel, er bleibt also unter dem Maß einer Langspielplatten-Hülle.

© H.Härle ekapseltes Magnetsystem mit großer Polkernbohrung und riesiger Schwingspule - das Dynaudio-Rezept für saubere Bässe.

Die aus einem Stück geformte Magnesium-Silikat-Polymer-Membran gewinnt ihre Kraft von einer zehn Zentimeter großen Schwingspule, was Wirkungsgrad wie Belastbarkeit hoch hält. Dass es Dynaudio dabei nicht aufs letzte Dezibel ankommt, zeigt die Gehäuseauslegung: Ohne Bassreflexunterstützung muss der Zehnzoller aufs geschlossene Volumen arbeiten. Das vermeidet typische Blasgeräusche aus dem Reflexrohr und lässt den Bass präziser und zeitrichtiger spielen, verlangt dem Töner allerdings auch unterhalb von 70 Hertz enorme Hübe ab und begrenzt den Maximalpegel entsprechend.

Hörtest

Den Spaß-Kick durfte zum Anfang ein Klassiker der Musik im Auto liefern: "Highway Star" von Deep Purple ("Machine Head", EMI). Konzentriert und präzise folgten der Dynaudio Sub 250 und der Sunfire HRS 8 den Drum-Schlägen und Stakkato-Bassläufen, ohne sich jemals im treibenden Rhythmus des Stücks zu verheddern. Wahrlich, hier liefen ernst zu nehmende Basstöner, sofern man sie nicht mit unmenschlichen Lautstärken konfrontierte. Der Sunfire zog sich dann dezent aus dem Geschehen zurück, der Dynaudio machte auch mal mit einem leichten Plopp auf seine Grenzen aufmerksam.

Dafür drängten der Sunfire und der Dynaudio an die Spitze, wenn präzise Töne gefordert waren: "Private Investigations" mit den Dire Straits perlte schön trocken und fein in den Hörraum. Man könnte glatt vergessen, dass da ein Subwoofer spielt.

