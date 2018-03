Subwoofer Elac Sub 211 D

Der Elac Sub 211 D (1590 Euro) bleibt auch bei bösen Impulsen in der Spur, beherrscht alle Stile.

Der in Lack oder Kirschfurnier gekleidete Sub 211 D wird über Tipptasten und ein Display gesteuert, rückenschonend von oben. Ein manueller Equalizer bekämpft Raummoden, eine Passivmembran (bodenweisend) sichert bassreflexähnliche Maximalpegel ohne Strömungsgeräusche. Der Elac bleibt auch bei bösen Impulsen in der Spur, beherrscht alle Stile.

Hersteller Elac Preis 1590.00 € Wertung 57.0 Punkte Testverfahren 1.0

