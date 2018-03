Subwoofer Heco Celan Sub 38 A Datenblatt

Das einzig Moderate am Celan Sub ist der Preis. Sein 38er-Bass mit poliertem Gusskorb wie auch das Bedienfeld sind die reinste Augenweide. 300 Watt Sinus stemmt die Endstufe, vier Reflexrohre aus Vollmetall generieren Schub bis 20 Hertz. Der 46-Kilo-Bolide ist in Klavierlack oder Edelholz gehüllt, der Klang so grandios wie die Optik: sagenhaft tiefgründig und wunderbar sauber.

Heco Celan Sub 38 A

Hersteller Heco Preis 1000.00 € Wertung 56.0 Punkte Testverfahren 1.0

