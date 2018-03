Subwoofer Teufel M 9500 SW THX Ultra 2 Datenblatt

© Archiv Subwoofer Teufel M 9500 SW THX Ultra 2

Viel hilft viel, so scheint der größere der beiden Teufel-Woofer gebaut. Er ist als einziger THX-lizenziert, in der Hardcore-Variante Ultra 2. Auf knapp einem Meter Höhe türmen sich zwei 12-Zöller, befeuert von einer fetten Endstufe, die richtig warm wird. Der Teufel hält, was er verspricht. Er bringt die höchsten Pegel bei den tiefsten Tönen, den meisten Spaß sowieso.

Anzeige

Teufel M 9500 SW THX Ultra 2

Hersteller Teufel Preis 1600.00 € Wertung 60.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Subwoofer Teufel M 5100 SW Der Vertreter aus der deutschen Hauptstadt kommt vom Direktvermarkter Teufel und kostet 710 Euro.

Testbericht Subwoofer Teufel L 5200 SW Die Ausstattung mit Eingängen und Filtern ist beim Teufel L 5200 SW (495 Euro) eher karg, dafür sind Chassis und Endstufe ziemlich fett. Testbericht Subwoofer Teufel M 6200 SW THX Select Die Ausstattung des Teufel M 6200 SW THX Select (595 Euro) zielt eindeutig auf das Heimkino.

Testbericht Im Test: Subwoofer Teufel S 8000 SW THX Ultra 2 Die Berliner Heimkino-Spezialist Teufel ist einer der letzten Hersteller, die noch an der THX-Zertifizierung festhalten. So schmückt auch ihren neuen… Lautsprecher Teufel Definion 3 im Test Boxenspezialist Teufel bestückt seine neue Definion 3 mit einem konstruktiv aufwendigen Koaxialsystem und garniert diesen Leckerbissen mit drei…